Biagio torna al centro dell'attenzione a Uomini e donne dopo che, nella puntata dell'11 maggio, si è lasciato andare a un'offesa nei confronti di Tina Cipollari, che non è passata affatto inosservata.

Il cavaliere del trono over, durante il solito battibecco con l'opinionista della trasmissione di Canale 5, l'ha offesa criticando il suo aspetto fisico.

Immediata la reazione di Maria De Filippi, che non ha perso occasione per bacchettarlo, mentre sul web e sui social i fan si sono schierati contro Biagio, tanto da chiederne l'espulsione dallo show.

Tina viene offesa da Biagio a Uomini e donne

Nel dettaglio, Tina e Biagio sono stati protagonisti dell'ennesimo scontro verbale avvenuto nello studio di Uomini e donne, dato che l'opinionista sostiene che il cavaliere segua un po' lo stesso "copione" con tutte le varie dame che inizia a frequentare in trasmissione.

"Io dico, ma che ci troveranno le donne in te. Che fascino hai?" ha sentenziato Tina Cipollari con tono polemico puntando il dito contro il cavaliere napoletano, che continua a cercare la sua anima gemella in studio.

"Tu a me non mi piaci come donna. Mi piace la faccia, ma sotto non mi piaci" ha ribattuto Biagio contro Tina, sottolineando il fatto che di lei "salva" solo la faccia, ma non il corpo.

Maria De Filippi sbotta con Biagio e lo rimprovera a U&D

Una frase che ha scatenato accese polemiche non solo in studio, ma anche sul web e sui social, e che ha spinto Maria De Filippi a intervenire subito per bacchettare il cavaliere e assumere le difese della sua opinionista.

"Biagio ma è maleducazione, come fai a dire a una donna una cosa del genere" ha sentenziato la padrona di casa di Uomini e donne, che non si è fatta problemi a rimproverare severamente il cavaliere del trono over.

Lui, però, ha provato a difendersi dicendo che, dopo le tante offese ricevute dall'opinionista di Uomini e donne, ha scelto di rispondere alla stessa maniera.

"Maria ma non mi offende, credimi. Di me almeno salva la faccia, ma io di lui niente" ha subito esclamato Tina Cipollari, che ha ammesso di non sentirsi toccata da queste frasi offensive pronunciate da Biagio.

Bufera social dopo l'offesa di Biagio a Tina Cipollari

Anche sul web e i social non sono mancate le critiche e le polemiche nei confronti del cavaliere, al punto che in tanti lo vorrebbero fuori dalla trasmissione.

"Biagio non ci sono parole, dopo questa battuta va cacciato" ha sbottato un fan di Uomini e donne.

"Che squallore, è abominevole" ha scritto ancora un altro utente social contro il cavaliere napoletano della trasmissione Mediaset.

"La bassezza di Biagio, fuori subito. Tina non si tocca" ha scritto un altro commentatore social di Uomini e donne.