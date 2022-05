A metà aprile a Uomini e donne, il cavaliere Giacomo ha chiesto a Maria De Filippi di poter conoscere Gemma Galgani. Peccato che la loro frequentazione sia durata poche settimane: le anticipazioni riportano che il 70enne di Bolzano chiuderà con la dama torinese.

Chi è Giacomo, il corteggiatore di Gemma: ha 70 anni e vive a Bolzano

Gemma Galgani, dopo tante settimane in cui è rimasta nell'ombra, è tornata finalmente al centro dello studio di Uomini e donne, grazie al cavaliere Giacomo. L'uomo è entrato da poche settimane nel programma di Maria De Filippi e, a metà aprile, ha chiesto la parola alla conduttrice per conoscere la dama torinese.

È stata l'occasione per Giacomo di presentarsi. Si è quindi scoperto che ha 70 anni e vive attualmente a Bolzano. Ora è pensionato ma in passato ha lavorato come consulente informatico.

Giacomo, il nuovo cavaliere di U&D è stato sposato tre volte

Nel corso della sua presentazione, Giacomo ha confessato di avere tre figli, due dei quali sulla cinquantina. L'ultima figlia invece ha 18 anni. A questo punto, Maria De Filippi ha chiesto se fosse frutto di un secondo matrimonio. Il cavaliere ha stupito, dicendo che in realtà è nata dal suo terzo matrimonio, con una donna più giovane di lui di 20 anni. Si sa che le origini di Giacomo sono pugliesi e che è del segno del cancro. Ai presenti è sembrato un signore molto distinto; ha deciso di intraprendere una conoscenza con Gemma, poiché molto interessato alla sua persona e alla sua "testa".

Come si è notato dalle ultime puntate andate in onda su Canale 5, Gemma ha accettato di uscire con Giacomo, anche se alcune novità su questa coppia, giungono dalle anticipazioni sulle ultime registrazioni.

Giacomo chiude con Gemma nelle nuove puntate di U&D

Dando uno sguardo a ciò che è già stato registrato e che verrà trasmesso a breve su Canale 5, Giacomo chiuderà inaspettatamente la conoscenza con Gemma Galgani.

Al momento non si sa ancora il motivo che spingerà il cavaliere di Bolzano a prendere questa decisione. Di certo Gemma ci rimarrà molto male. Ancora una volta, la dama torinese verrà piantata in asso da un cavaliere. Era successo qualche tempo fa con Franco Fioravanti. Insomma, per la 72enne questa non sembra una stagione fortunata.

Mai come quest'anno, Gemma fatica a trovare l'uomo adatto a lei e anzi, ultimamente, sono gli uomini a tirarsi indietro dopo poche uscite. Come è successo con Giacomo. Si resta in attesa di scoprire cosa abbia indotto il 70enne di Bolzano a interrompere con la dama. Quindi non resta che seguire i nuovi appuntamenti con Uomini e donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 nel consueto orario delle 14:45.