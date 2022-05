Federica Aversano ha concluso la sua esperienza a Uomini e donne da qualche settimana, dopo non essere stata scelta da Matteo Ranieri. L'ex corteggiatrice aveva suscitato interesse nei confronti di due cavalieri del parterre: Alessandro e Riccardo. Nel corso di una recente intervista, la ventottenne campana ha rivelato di non avere nulla in comune con il single campano, mentre con Guarnieri uscirebbe, per fare uno smacco a Ida. L'ex protagonista del programma di Canale 5, infatti, ha dichiarato di non nutrire simpatia nei confronti di Platano.

Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri nutre interesse nei confronti di Federica Aversano

Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e Donne dopo qualche mese di lontananza e dopo avere metabolizzato la fine della relazione con Ida. Durante un'intervista per il magazine della trasmissione, il cavaliere pugliese aveva confidato di essere preso da una ragazza non più presente nel dating show di Maria De Filippi: Federica Aversano. L'ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, venuta a sapere delle dichiarazioni rilasciate dell'operaio pugliese, ha replicato alle parole del suo spasimante.

Uomini e Donne: la replica di Federica Aversano a Riccardo Guarnieri

Federica Aversano, pertanto, ha chiarito la sua posizione in merito alla dichiarazione di Riccardo Guarnieri.

L'ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne ha fornito la sua opinione sul cavaliere tarantino, affermando: ''È un bell'uomo. L'ho seguito, mi piace nei modi di fare. È molto carino e gentile''. La ventottenne campana ha proseguito, dichiarando: ''Dicono che sia tornato per Ida. Ma io credo che sia più lei a sperare in un ritorno, lui mi è sembrato chiaro''.

Inoltre, l'ex corteggiatrice della trasmissione di Canale 5 ha anche fatto riferimento, oltre che a Guarnieri, anche ad Alessandro Vicinanza, aggiungendo: ''Non so perché, ma quelli che escono con Ida si dichiarano interessati a me''.

Uomini e Donne: l'antipatia di Federica per Ida e l'eventuale uscita per smacco con Riccardo Guarnieri

Federica ha rivelato di non avere niente in comune con Alessandro, sentendolo molto distante dal suo mondo. In particolar modo, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato di trascorrere il sabato sera, il più delle volte, con suo figlio e uscire non è la sua priorità. In merito a Riccardo Guarnieri e a un'eventuale uscita con il cavaliere pugliese, invece, Aversano ha confidato: ''Credo che Ida non mi sopporti... e non a ragione! Forse lo farei per smacco, mi sta antipatica per quello che ha detto su di me''. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se Riccardo si farà avanti con Federica e se la inviterà a uscire con lui.