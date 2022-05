Gianni Sperti assente nella puntata di Uomini e donne trasmessa il 6 maggio 2022 in tv. I telespettatori e fan della trasmissione di Maria De Filippi hanno subito notato che questa volta l'opinionista non era presente al fianco di Tina Cipollari, per commentare le vicende dei vari protagonisti del trono classico e over.

Immediata la reazione dei telespettatori social, molti dei quali sono stati decisamente severi nei confronti di Gianni, tanto da lasciare commenti in cui sostenevano che si stesse meglio senza la presenza di Gianni in studio.

Gianni Sperti assente in studio a Uomini e donne

Nel dettaglio, la puntata odierna di Uomini e donne è stata caratterizzata dall'assenza in studio di Gianni Sperti.

Il celebre opinionista, ormai diventato uno dei punti di riferimento della trasmissione pomeridiana di Canale 5, non era presente al fianco della sua amica e compagna di viaggio, Tina Cipollari.

Tuttavia, durante la trasmissione non sono stati forniti ulteriori dettagli sul perché dell'assenza in trasmissione di Gianni, anche se i fan social del programma sembrano aver apprezzato questa sua assenza in studio.

In tantissimi, infatti, hanno lasciato dei messaggi in cui sostenevano che senza i commenti di Gianni, il programma fosse decisamente più godibile.

I fan esultano per l'assenza di Gianni a Uomini e donne

"Che bella questa puntata senza Gianni. Oggi manca in studio ed ecco perché si sta così bene", ha scritto un utente social di Uomini e donne in merito all'assenza in studio del celebre opinionista del programma di Maria De Filippi.

"Si sta meglio senza Gianni", ha sentenziato ancora un altro spettatore e fan social della trasmissione dei sentimenti di Canale 5, puntando il dito sempre contro l'opinionista.

"Oggi Ida deve difendersi da sola, dato che non c'è Gianni a farlo", ha scritto qualcun altro facendo riferimento al fatto che Sperti è sempre pronto in studio a prendere le difese della dama bresciana.

Si avvicina il finale di stagione di Uomini e donne su Canale 5

In attesa di scoprire se Gianni replicherà a questi attacchi social da parte dei fan della trasmissione di Maria De Filippi, questa stagione di Uomini e donne si avvia verso le battute conclusive,

La trasmissione, infatti, giungerà al termine entro la fine di maggio, con la messa in onda delle ultime puntate di questa edizione, dopodiché calerà il sipario sul programma per tutto il periodo estivo.

Intanto, anche questo finale di stagione di Uomini e donne continua ad essere premiato dal pubblico: la media attuale risulta essere di oltre 2,8 milioni di spettatori al giorno, con picchi che arrivano anche al 28% di share.