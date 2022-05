Gianni Sperti ritorna in studio a Uomini e donne. Dopo diverse puntate di assenza nella popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, il celebre opinionista è riapparso nuovamente al fianco della sua amica Tina Cipollari, pronto a commentare le vicende dei protagonisti del trono classico e over.

Tuttavia, questo ritorno in scena di Gianni, non ha entusiasmato gli spettatori, molti dei quali sostengono che non si sarebbe sentita la sua mancanza in trasmissione.

Il ritorno di Gianni Sperti a Uomini e donne

Nel dettaglio, i fan di Uomini e donne hanno avuto modo di notare che Gianni Sperti è stato assente in studio alle ultime puntate trasmesse su Canale 5.

Il celebre opinionista della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi non ha preso parte a diversi appuntamenti con il dating show del pomeriggio Mediaset, ma su questa assenza non è stata proferita parola.

Maria De Filippi, così come anche Tina Cipollari, non hanno commentato l'assenza in trasmissione di Gianni Sperti e anche l'opinionista stesso, sui social, non ha fornito spiegazioni in merito al perché di questa sua assenza in studio.

Dopo l'assenza in studio, Gianni torna al fianco di Tina Cipollari

Insomma i motivi non si conoscono anche se, nel pomeriggio del 10 maggio, Gianni è riapparso in studio. Dopo diverse puntate in cui è stato assente, l'opinionista di Uomini e donne è riapparso in trasmissione, come sempre al fianco della sua amica e collega Tina, pronti a commentare tutte le vicende dei vari protagonisti di trono classico e over.

Eppure questo ritorno in studio di Gianni Sperti non ha reso felicissimi alcuni fan social che seguono e commentano la trasmissione in tempo reale su Twitter.

In tanti, infatti, si sono "lamentati" per la presenza di Gianni e per il suo ritorno in video, scrivendo che in questi giorni non avrebbero sentito la mancanza delle sue opinioni nello studio di Maria De Filippi.

"E' tornato di nuovo Gianni. Avete sentito la sua mancanza? Io no", ha scritto un utente social in merito al ritorno in studio del celebre opinionista di Uomini e donne.

I fan sbottano per il ritorno di Gianni Sperti a Uomini e donne: 'Assenza durata poco'

"Ma a voi Gianni era mancato? A me no. Non sentivamo la sua mancanza", ha scritto qualcun altro puntando il dito sempre contro Sperti.

"Oggi Gianni è di nuovo presente in studio, per la gioia di Ida Platano", ha scritto un altro commentatore e fan social di U&D, in riferimento al fatto che Sperti è sempre pronto a difendere la dama bresciana dai vari attacchi in studio.

"L'assenza di Gianni è durata fin troppo poco", scrive invece un altro commentatore social del programma di Canale 5.