Riccardo Guarnieri appena è tornato a Uomini e donne ha cominciato una conoscenza con Gloria Nicoletti. Anche se poi nel giro di poche uscite, il cavaliere ha fatto dietrofront chiudendo la loro conoscenza. Ora però l'uomo si è rammaricato di questa decisione così affrettata, anche se sembra che ormai la dama stia guardando altrove.

Riccardo pentito di aver chiuso con Gloria: 'Sono stato troppo frettoloso'

Riccardo Guarnieri è stato assai frettoloso nel chiudere la conoscenza con Gloria. Lo ha ammesso egli stesso sulle pagine di Uomini e donne Magazine, dove ha confidato di aver preso quella decisione per non ferire la dama, visto che la vedeva molto presa da lui.

In buona sostanza, Riccardo oggi si dice pentito di non aver aspettato e confessa: "Sono stato troppo frettoloso".

Si giustifica però, con il fatto di aver avuto paura nel momento in cui lui si è accorto che Gloria era molto presa dalla loro conoscenza. Da qui era arrivata la decisione di fermare gli entusiasmi della dama.

U&D, Guarnieri fa mea culpa con Gloria ma lei sta uscendo con un altro

A Riccardo Guarnieri non era sfuggito il fatto che Gloria si facesse anche influenzare da alcune cose che venivano dette in studio. In particolare da situazioni riguardanti il rapporto tra lui e l'ex Ida Platano. In queste ultime settimane, Tina Cipollari, ad esempio, ha attaccato spesso e volentieri sia Ida che Riccardo, sostenendo che i due fossero ancora innamorati uno dell'altra.

Una tesi smontata da Guarnieri, che ha ribadito più volte di provare affetto per l'ex fidanzata, ma di non essere tornato nel programma per riconquistarla.

Va anche detto che Riccardo, dopo aver piantato in asso Gloria, l'ha ricercata più volte. Anche se ormai la dama non ne vuole più sapere di lui e ha iniziato una nuova conoscenza con un altro cavaliere.

Uomini e donne, Riccardo non frequenta più neppure Maria Grazia

Guarnieri, dopo Gloria, ha frequentato per pochissimo tempo pure Maria Grazia. Anche con lei le cose non sono andate bene. Anzi, la dama su Uomini e donne magazine, non ha riservato certo parole carine nei confronti del cavaliere pugliese, definendolo un po' infantile.

Guarnieri comunque, non sembra perdersi d'animo, tanto che sul magazine di U&D, ha spiazzato tutti dichiarando di essere rimasto colpito da Federica Aversano, l'ex corteggiatrice di Matteo Ranieri. A detta di Riccardo, Federica non solo è una bellissima ragazza, ma ha anche un bel carattere. Chissà che Riccardo non trovi un donna simile a Federica nello studio di Uomini e donne.

Nel frattempo la sua ex Ida Platano sembra aver voltato pagina, accettando di conoscere Marco, con il quale la frequentazione pare procedere bene.