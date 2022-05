L'appuntamento con Uomini e donne continua su Canale 5 fino alla fine di maggio. Questo sabato 7 maggio è in programma una nuova registrazione della trasmissione di Maria De Filippi, che ormai si avvia verso le fasi finali di questa seguitissima edizione.

L'attenzione degli spettatori, per queste nuove puntate del programma, è decisamente alta dato che sono attese le scelte finali dei tronisti, in particolar modo quella di Luca Salatino, che a breve si congederà dalla trasmissione con la persona con la quale ha deciso di costruire il suo futuro fuori dallo studio televisivo Mediaset.

Uomini e donne, nuova registrazione 7 maggio 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni legate alla programmazione di Uomini e donne rivelano che questo sabato 7 maggio ci sarà una nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi e non si esclude che possa esserci la tanto attesa scelta finale di Luca Salatino.

Un indizio sul fatto che queste nuove riprese del programma saranno incentrate in primis sul trono classico, arriva dagli spoiler della registrazione di ieri pomeriggio, 6 maggio.

In studio, infatti, si è parlato soltanto dei protagonisti del trono over: dame e cavalieri sono stati al centro dell'attenzione di questa registrazione, mentre dei due tronisti Luca e Veronica, non si è proprio parlato.

Entrambi, infatti, non sono proprio entrati in studio, motivo per il quale la registrazione di Uomini e donne del 7 maggio, potrebbe essere dedicata in primis a Luca e Veronica.

La scelta di Luca potrebbe avvenire nella registrazione di U&D del 7 maggio

E, al centro dell'attenzione, potrebbe esserci proprio la scelta del giovane Luca Salatino che attualmente si ritrova a portare avanti questo percorso con due corteggiatrici.

Trattasi di Lilli e Soraia, le due ragazze che hanno preso parte alla trasmissione fin dal primo momento, dedite a conoscere meglio il giovane tronista romano.

La scelta, quindi, si concentrerà proprio su queste due pretendenti: chi riuscirà ad avere la meglio e quindi a far breccia nel cuore del tronista? Lo scopriremo, forse, nel corso della prossima registrazione di Uomini e donne.

Volano gli ascolti di Uomini e donne: è record per il pomeriggio di Canale 5

In attesa di scoprire se questa prima scelta andrà in porto, prosegue il grande successo di ascolti del programma di Maria De Filippi.

Le ultime settimane di programmazione sono state a dir poco record per la trasmissione, che ha registrato una media quotidiana di oltre il 27% di share in daytime, toccando anche picchi superiori al 30% durante la messa in onda.

Un risultato d'ascolto a dir poco eccezionale per una trasmissione pomeridiana, che conferma l'alto gradimento del pubblico verso questo "gioiellino" della programmazione di Canale 5, che continua ad appassionare gli spettatori a distanza di oltre vent'anni dalla primissima puntata di messa in onda.

E, con le scelte finali di Luca e Veronica, Uomini e donne potrebbe portarsi a casa nuovi record di ascolti in daytime.