I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e, in queste ultime ore, la dama Ida Platano è ritornata al centro della scena per una clamorosa segnalazione che la vede protagonista di un bacio con un uomo misterioso.

Secondo a quanto riportato sulle pagine del sito Isa e Chia, Ida sarebbe stata beccata mentre si scambiava un bacio appassionato all'interno di un locale a Brescia, con un cavaliere misterioso che non farebbe parte del parterre del trono over e, soprattutto, non si tratta di Riccardo Guarnieri.

Ida Platano non ha dimenticato ancora l'ex Riccardo Guarnieri

Nel dettaglio, durante le ultime registrazioni di Uomini e donne, Ida Platano è tornata al centro della scena e dell'attenzione per il suo riavvicinamento con l'ex fidanzato storico Riccardo Guarnieri.

Dopo che il cavaliere ha rimesso piede nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, ecco che si è parlato subito di un nuovo possibile riavvicinamento, complici anche i balli che si sono concessi insieme, dopo sono apparsi particolarmente presi l'uno dall'altro.

Tra i due, la più presa è apparsa sicuramente Ida che, proprio durante le ultime riprese della trasmissione, ha ammesso liberamente di non riuscire a vedere Riccardo Guarnieri come un semplice amico, motivo per il quale ad oggi non lo avrebbe dimenticato del tutto.

Il retroscena su Ida Platano: beccata a baciare un uomo misterioso fuori da Uomini e donne

Insomma, il sospetto e il dubbio è che tra Ida e Riccardo possa esserci ancora del tenero ma, l'ultima segnalazione legata alla dama di Uomini e donne sembra allontanare sempre più questa ipotesi.

Durante il fine settimane, la dama del trono over è stata beccata all'interno di un locale a Brescia, mentre si scambiava delle tenere effusioni in compagnia di un uomo misterioso, dal fisico particolarmente aitante e muscoloso.

"Si baciavano tranquillamente davanti a tutti, senza problemi. Il locale era affollato, loro non si facevano problemi", ha svelato la persona che ha beccato Ida e questo uomo misterioso in teneri atteggiamenti all'interno del locale.

Il video di Ida Platano con un altro uomo fuori da U&D

Anche il video che è stato girato in quella occasione, sembrerebbe lasciare poco spazio all'immaginazione e confermerebbe il fatto che Ida Platano stia voltando pagina.

Perché, allora, continuare a dire in studio di non riuscire a vedere Riccardo come un semplice amico, se poi al di fuori della trasmissione di Maria De Filippi, la dama bresciana si starebbe consolando con un'altra persona?

Verrà fatta chiarezza su questa segnalazione nelle prossime registrazioni di Uomini e donne? I fan del programma sperano di sì.