Sono settimane che si rincorrono voci su un possibile ritorno di Uomini e donne nella prima serata di Canale 5. Complice la cancellazione di Temptation Island, si pensava che sarebbe stato il dating show di Maria De Filippi a far compagnia ai telespettatori durante l'estate ma, secondo quello che riporta Davide Maggio, non dovrebbe essere così. La tanto chiacchierata versione Vip del programma Mediaset resta in standby e, almeno per il momento, non sarà proposta al pubblico.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Per mesi si è ipotizzato il debutto su Canale 5 di una versione inedita di una trasmissione amatissima.

Infatti si è parlato del possibile esordio in tv di Uomini e Donne Vip, ovvero puntate speciali dedicate a personaggi famosi alla ricerca dell'anima gemella.

Si sono anche fatti i nomi dei possibili tronisti (come Antonio Zequila, Valeria Marini e Roger dell'Isola dei Famosi), ma anche quello della padrona di casa: al posto di Maria De Filippi, infatti, ci sarebbe potuta essere Silvia Toffanin.

Invariato sarebbe dovuto essere il resto del cast, a partire dagli opinionisti storici Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Le ultime indiscrezioni, però, informano i telespettatori sulla decisione che i vertici di rete hanno preso in merito al programma che avrebbe potuto sostituire Temptation Island nel corso dell'estate.

La scelta sull'edizione speciale di Uomini e Donne

Dopo settimane di chiacchiere e ipotesi, Davide Maggio ha fatto chiarezza sul futuro di Uomini e Donne, in particolare su un possibile debutto in prima serata tra giugno e luglio: "Non è prevista nessuna versione Vip in prime time per quest'estate".

Insomma, i vertici Mediaset avrebbero deciso di non puntare sul rodato dating show di Maria De Filippi per i prossimi mesi di programmazione, soprattutto quest'anno che il palinsesto di Canale 5 è orfano di Temptation Island.

Dame, cavalieri e tronisti torneranno a settembre dopo una pausa di circa tre mesi: l'ultima puntata stagionale andrà in onda mercoledì 1° giugno, dopodiché sarà trasmessa una nuova soap opera spagnola per tutta la durata dello stop.

Appuntamenti finali con Uomini e Donne

Quelle che stanno andando in onda in questi giorni di maggio sono le ultime puntate di Uomini e Donne dell'edizione 2021/2022.

Il dating show saluterà il pubblico tra meno di una settimana, ma le registrazioni sono già finite lo scorso 19 maggio. Le anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios fanno sapere che non ci sono stati particolari colpi di scena prima dell'inizio delle vacanze.

Ida e Riccardo hanno deciso di mettere un punto definitivo dopo un paio di uscite a cena passate a litigare: chi sperava nel ritorno di fiamma tra i due storici ex rimarrà deluso nel guardare gli ultimi appuntamenti stagionali del programma di Maria De Filippi.

Gemma ha salutato i telespettatori senza un amore e con un punto di domanda sul suo futuro: non è scontato che Galgani partecipi alla prossima edizione, anzi voci sempre più insistenti sostengono che potrebbe lasciare definitivamente il cast.

Per quanto riguarda i giovani tronisti, Luca Salatino ha scelto Soraia mentre Veronica Rimondi si è fidanzata con Matteo: delusione per i corteggiatori Lilli e Andrea, rifiutati in extremis dopo mesi di conoscenza davanti alle telecamere.