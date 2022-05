Ida e Riccardo stanno tenendo banco in questo finale di stagione a Uomini e donne. I due protagonisti del trono over hanno provato a rimettere insieme i "cocci" del loro amore ma, alla fine, anche questa volta non è andata bene.

Dopo il ritorno in studio del cavaliere, i due protagonisti del trono over si sono riavvicinati tanto da essere protagonisti di nuove uscite di coppia. Peccato che l'esito di questi incontri sia stato caratterizzato quasi solo da scontri e accese discussioni e, in queste ore, sono apparsi gli scatti di Riccardo Guarnieri in compagnia di una nuova signora sconosciuta.

L'addio tra Ida e Riccardo nelle ultime puntate di Uomini e donne

Nel dettaglio, durante l'ultimo periodo di messa in onda di Uomini e donne, Ida e Riccardo sono stati i protagonisti assoluti dello show di Maria De Filippi.

I due hanno tenuto banco con le tormentate vicende del loro amore e anche con un riavvicinamento che non è passato inosservato.

Dopo aver capito che il sentimento tra di loro non era svanito del tutto, hanno accettato di riprendere in mano le redini del loro rapporto.

Tuttavia, durante questi incontri avvenuti fuori dallo studio di Uomini e donne, i due non hanno fatto altro che litigare e discutere, ritrovandosi così ai ferri corti.

La segnalazione su Riccardo dopo l'addio con Ida Platano

In studio, raccontando quello che era successo, Ida ha perso le staffe nei confronti del suo ex fidanzato, accusandolo di averla solo preso in giro, dato che lui non sarebbe più interessato a lei.

Insomma lo scontro tra i due è stato particolarmente infuocato, al punto che Ida ha cominciato a tremare in studio, confermando di fatto che questa situazione non le fa per niente bene.

Alla fine, quindi, i due hanno scelto di prendere nuovamente due strade differenti e quindi dirsi addio per l'ennesima volta.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché pochi giorni dopo la registrazione delle ultime puntate di Uomini e donne, ecco che Riccardo Guarnieri è stato protagonista di una segnalazione riportata in rete da Amedeo Venza e dall'esperta di gossip Deianira Marzano.

'Non ha perso tempo', Riccardo beccato con un'altra signora fuori da Uomini e donne

Il cavaliere Riccardo, dopo l'addio definitivo con Ida, sarebbe stato avvistato in compagnia di una signora misteriosa mentre giravano insieme per le strade di Bari.

"Non ha perso tempo, mamma mia. A questo punto ha ragione Ida", ha sentenziato Deianira Marzano riportando la segnalazione sul conto del protagonista di Uomini e donne.

Insomma sembra che dopo l'ennesimo addio con Ida, Riccardo abbia già voltato pagina, tanto da concentrarsi su nuove uscite con altre signore.