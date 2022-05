Nella puntata di Uomini e donne andata in onda martedì 10 maggio, Maria De Filippi è rimasta senza parole e anche molto in imbarazzo a causa dei pettegolezzi scottanti sul cavaliere Gianluca. L'uomo avrebbe fatto delle rivelazioni particolari, che sono stati riportate in studio, mentre si parlava della sua frequentazione con la dama Sara Zilli. Il cavaliere, durante le cene con le dame con cui ha scelto di uscire, ha parlato di argomenti molto intimi, invece di concentrarsi sulla conoscenza.

Bufera sulle dichiarazioni di Gianluca

Durante la puntata di Uomini e Donne del 10 maggio si è parlato della frequentazione tra Sara Zilli e Gianluca.

I due hanno discusso a causa della difficoltà che il cavaliere trova per la loro differenza d'età e il suo desiderio di frequentare nuove dame più giovani. Dopo il chiarimento, però, per Sara è arrivato un momento davvero molto particolare. Stefania ha spiegato che Gianluca ha parlato di lei in modo negativo, definendola troppo presa dalla loro frequentazione. Maria De Filippi ha raccontato che il cavaliere, durante una cena, ha parlato a Sara delle sue abitudini sessuali molto particolari, invece di dedicarsi alla loro conoscenza. Alberta ha confermato di aver ricevuto le stesse informazioni durante la loro uscita. Per questo si è scatenata una bufera su quello che sembrerebbe l'interesse principale dell'uomo.

''Voglio farlo tre volte al giorno'' avrebbe dichiarato con orgoglio il cavaliere.

Le dichiarazioni di Biagio

Biagio, ex di Sara, è intervenuto, spiegando di conoscere persone che vivono nel quartiere in cui vive anche Gianluca, a Napoli, e che gli hanno raccontato che l'uomo è molto conosciuto proprio per le sue abitudini nell'intimità.

Biagio ha aggiunto che ci sono alcune voci secondo cui in realtà non sarebbe single come vuol far credere, anche se le conquiste non gli mancano. Le dame sono convinte che Gianluca non sia una persona sincera e che non sia andato in trasmissione per trovare l'amore. La De Filippi ha provato un grande imbarazzo per quello che è accaduto, tanto da rimproverare in modo molto duro il cavaliere napoletano, che inevitabilmente è rimasto solo.

La reazione della conduttrice

Maria De Filippi ha iniziato ad ironizzare sulla vicenda, cercando di riderci sopra. Ancora una volta ha deciso di non trattenere il suo punto di vista, come ha fatto in precedenza anche con Riccardo Guarnieri. "Nel quartiere si sa che lui...capito? Le signore del quartiere lo conoscono per le sue prestazioni" ha sottolineato la conduttrice, cercando di scherzare. Maria si è poi messa a confronto con Sara, spiegando che anche lei ha 60 anni e chiedendo al cavaliere se con lei uscirebbe. Lui ha risposto di si. "Cosa cambia tra me e lei? I soldi?" ha chiesto De Filippi. Gianluca ha scatenato la polemica rispondendo che ci sono donne che fisicamente portano meglio l'età che hanno.