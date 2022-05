Ida Platano è finita al c’è del del clamore mediatico. Una fonte anonima ha rivelato al blog di Isa&Chia di avere visto la dama di Uomini e donne in atteggiamenti complici con un uomo. Stando alla segnalazione, l’uomo in compagnia della dama non farebbe parte del dating show di Maria De Filippi.

La segnalazione

Ida Platano è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. La dama per molto tempo è stata al centro dello studio per la relazione Riccardo Guarnieri. Da quando il cavaliere Pugliese è tornato nel dating show di Canale 5, alcuni hanno pensato che Platano fosse ancora innamora del suo ex.

A quanto pare le cose non starebbero affatto così. Come riportato da Isa&Chia, una fonte anonima ha girato un breve video in cui è presente Ida Platano. La dama è stata avvistata in atteggiamenti complici con un uomo. L’autrice della segnalazione ha spiegato che il locale è molto famoso a Brescia ed era pieno di gente. Nonostante tutto, Ida avrebbe baciato sulle labbra l’uomo dall’identità misteriosa. Secondo quanto riportato dalla fonte che ha chiesto di rimanere anonima, l’uomo in compagnia di Platano non farebbe parte del parterre maschile di Uomini e Donne.

Non è escluso che nelle prossime registrazioni del programma condotto da Maria De Filippi, la dama non decida di fare chiarezza. Il presunto spasimante di Ida potrebbe anche decidere di partecipare a Uomini e Donne per corteggiare la dama.

Deniara Marzano riceve una segnalazione su Riccardo Guarnieri

In queste ore, sul proprio account social anche Deianira Marzano ha riportato una segnalazione su Riccardo Guarnieri. Scendendo nel dettaglio, là blogger campana ha riportato quanto ricevuto da una ragazza: “Ho visto Riccardo di Uomini e Donne camminare mano nella mano con una donna dai capelli neri molto più giovane di lui”.

La fonte ha precisato che la ragazza non è mai stata vista nel parterre del dating show di Maria De Filippi.

Riccardo e Ida: lei è ancora innamorata?

In occasione della registrazione del 29 aprile di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha stuzzicato Ida Platano. Secondo l’opinionista, la dama sarebbe ancora innamorata dell’ex Guarnieri.

La diretta interessata, però, ha smentito spiegando che si tratta di un normale legame tra persone che si sono amate. Dal canto suo Riccardo ha precisato di provare solamente un sentimento d’amicizia nei confronti della dama di Brescia. Per chi non avesse seguito Uomini e Donne, Riccardo e Ida erano stati ad un passo dalle nozze. Durante il primo periodo di lockdown causato dalla pandemia, però, la convivenza forzata ha fatto scoppiare la coppia definitivamente. La stessa Platano ha ammesso di essere andata da uno psicologo per “digerire” la fine della relazione.