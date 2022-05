Grandi colpi di scena nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne dell'11 maggio, la cui messa in onda è prevista nel corso della settimana che va dal 23 al 27 maggio 2022, ossia l'ultima di messa in onda della trasmissione di Maria De Filippi.

I colpi di scena non mancheranno e le anticipazioni di queste nuove puntate dello show di Maria De Filippi rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena in primis per la coppia composta da Ida e Riccardo, i quali si ritroveranno al centro di un nuovo accesissimo confronto in studio.

Da segnalare, invece, l'assenza in studio di Tina Cipollari che questa volta non ha preso parte alla nuova registrazione del programma di Canale 5.

Ida e Riccardo si confrontano: anticipazioni Uomini e donne ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa ultima registrazione di Uomini e donne rivelano che nel corso delle ultime puntate della stagione, Ida e Riccardo si ritroveranno protagonisti di un nuovo faccia a faccia in studio.

La celebre coppia del trono over sarà protagonista di un nuovo acceso confronto, durante il quale sarà la dama a chiedere la verità al suo ex fidanzato.

Ida, infatti, vorrà sapere quali sono i sentimenti che prova Riccardo nei suoi confronti, dato che il cavaliere è scoppiato in lacrime ascoltando un brano che gli ha ricordato la sua relazione con l'ex fidanzata.

Un confronto particolarmente serrato e acceso che, terminerà, con una proposta da parte del cavaliere: uscire a cena con Ida e provare così ad avere un confronto a quattr'occhi.

Riccardo seduce e provoca la sua ex Ida a U&D

E poi ancora, le anticipazioni di queste ultime attesissime puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per una nuova sfilata che avrà come tema la seduzione maschile.

Al centro della scena, anche in questo caso, ci sarà Riccardo Guarnieri che sfilerà con un mazzo di rose rosse.

Il cavaliere, durante la sua esibizione ha fatto poi salire Ida sul palco e tra i due c'è stato un nuovo ballo molto provocante.

Come se non bastasse, Riccardo si è divertito a sedurre la sua ex fidanzata e dopo essersi sbottonato la camicia, le ha preso la mano e si è fatto toccare il petto dalla dama bresciana.

Tina Cipollari assente: anticipazioni Uomini e donne

Insomma, tutto sembrerebbe far pensare ad un ritorno di fiamma imminente tra Ida e Riccardo ma, a questo punto, bisognerà attendere le prossime puntate di Uomini e donne per capire come si evolverà la situazione.

E poi ancora, le anticipazioni di queste ultime puntate della stagione, rivelano che non passerà inosservata l'assenza in studio di Tina Cipollari.

La celebre opinionista di Uomini e donne non ha preso parte all'ultima registrazione del programma Mediaset e, per il momento, non ci sono dettagli sul motivo di questa assenza in studio, dato che non sono stati specificati neppure in trasmissione.