Arrivano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole e annunciano che la seconda settimana di maggio di aprirà con una puntata, quella di lunedì 9 maggio, ricca di colpi di scena per i protagonisti di Palazzo Palladini. Tra Riccardo (Mauro Racanati) e Rossella (Giorgia Gianetiempo) la crisi non sarà ancora passata, tanto che il medico si lascerà andare con Virginia (Desirèèe Noferini) e saranno intimità. Ci saranno novità anche per Guido (Germano Bellavia) che sorprenderà Sarti (Giovanni Caso) in atteggiamenti ambigui con un infermiere e dopo aver tenuto tutto per sé sarà sul punto di sfogarsi con Mariella (Antonella Prisco).

Ancora crisi tra Rossella e Riccardo: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole di lunedì 9 maggio rivelano che al centro dell'attenzione ci sarà la coppia formata da Riccardo e Rossella. I due giovani medici saranno messi a dura prova e il riavvicinamento degli ultimi giorni non servirà a risolvere tutti i conti che Crovi ha in sospeso con il passato. Tra il medico e Virginia, infatti, ci sarà ancora un contatto e questa volta i due ex coniugi si lasceranno andare alla passione. I dubbi di Michele su Riccardo, quindi, avevano un fondamento perché il medico tradirà Rossella [VIDEO]. La figlia di Silvia, ignara di tutto, proverà a risolvere le ultime incomprensioni avute con il suo fidanzato, facendo il primo passo.

Crovi, tuttavia, non riuscirà ad essere subito disponibile e Rossella si renderà conto che il medico le sta nascondendo qualcosa. Riccardo prenderà una decisione definitiva per la sua vita o continuerà a restare con Rossella nonostante il tradimento con Virginia e il suo passato ancora irrisolto?

Sarti in atteggiamenti ambigui con un infermiere: anticipazioni puntata di lunedì 9 maggio

Secondo le nuove anticipazioni, Un Posto al sole darà spazio anche ad altri personaggi che da un po' di tempo mancavano dalle scene. Nel corso della puntata di lunedì 9 maggio, infatti, Guido continuerà a pensare al suo amico Salvatore e al suo rapporto con il dottor Sarti.

Dopo aver visto il medico in atteggiamenti ambigui con un infermiere, infatti, Del Bue si sentirà in difetto nei confronti del suo amico e non saprà come comportarsi in merito a questa situazione. Per un po' di tempo, il vigile terrà tutto per sé, facendo finta di niente ed evitando di parlare anche con sua moglie di quanto ha visto, ma questo non durerà a lungo. Mariella si renderà subito conto che suo marito è preoccupato per qualcosa che non vuole rivelare e lo metterà alle strette, tanto che Guido sarà sul punto di dirle che Sarti sta facendo il doppio gioco con Salvatore.