Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera napoletana Un posto al sole, ambientata in un immaginario condominio situato a pochi passi dal mare nella zona di Posillipo, a Napoli. I nuovi episodi si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda dal 16 al 20 maggio 2022, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle minacce di Lara a Marina, sul possibile trasferimento di quest'ultima a Londra, sull'incidente a scuola che impedirà a Michele di fare il suo discorso, sui diverbi fra Niko e Alberto e sul presunto tradimento di Sarti ai danni di Cerruti.

Viola chiede aiuto a Michele

Le anticipazioni di 'Un posto al sole' ci segnalano che Lara rivelerà a Ferri un'importante notizia che potrebbe rovinare la sua intesa appena ritrovata con Marina. Convinta delle proprie possibilità di vittoria, la giovane sfiderà Ferri fino a metterlo con le spalle al muro. Più tardi, Lara affronterà Marina, rivelandole di essere la causa di tutti i suoi fallimenti sentimentali. Per evitare di compiere un gesto inconsulto, Marina deciderà di partire alla volta di Londra per dimenticare i dolorosi avvenimenti da poco accaduti a Napoli. Viola tenterà di sensibilizzare gli alunni della sua classe sul tema della criminalità. Per portare avanti i suoi ideali, la donna chiederà a Michele di raccontare in classe le esperienze vissute in tanti anni di giornalismo.

Poco prima che Saviani riesca ad iniziare il suo monologo, però, scatterà l'allarme antiincendio della scuola che farà evacuare l'edificio. Il responsabile non sarà facilmente individuato anche se Bianca intuirà subito che, dietro tutto ciò, possa esserci la sua amica Gaia, vittima anche lei della web challenge. A quel punto, la ragazzina offrirà il suo aiuto all'amica proprio quando a quest'ultima verrà ordinata una missione molto pericolosa.

Renato inganna Raffaele

Renato prometterà a Raffaele di non voler approfittare dell'aiuto di Giuditta, per poi fare tutto l'opposto. Poggi, infatti, chiederà un aiuto a distanza alla donna per risolvere i suoi problemi. Niko e Alberto si ritroveranno a gestire una difficile convivenza lavorativa in ufficio. Silvia e Giancarlo giungeranno ad un accordo sulla possibilità di trasferirsi a Bari.

Dopo aver preso questa importante decisione, la donna deciderà di informare la figlia Rossella, già triste per l'allontanamento da Riccardo. Nel frattempo, quest'ultimo dovrà fare i conti con i sensi di colpa e con l'invadenza di Virginia nella sua vita. Convinta che la tresca fra Sarti e un infermiere dell'ospedale sia ormai una cosa certa, Mariella tenterà di far capire l'accaduto a Cerruti.