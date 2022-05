Le puntate di 'Un posto al sole' stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante la settimana che andrà da lunedì 16 a venerdì 20 maggio, ci saranno importanti novità e colpi di scena che riguarderanno la piccola Boschi e Gaia. A tal proposito, la compagna di scuola di Bianca dovrà fare un selfie estremo, per portare a termine una delle prove della web challenge e si recherà sulla torretta di Palazzo Palladini. Purtroppo, l'amica della figlia di Franco rischierà di perdere la vita, scivolando. Fortunatamente, Raffaele e Renato vedranno la scena e salveranno la bambina, mentre Bianca si assumerà la colpa del gesto pericoloso ed inizierà a pensare che sia meglio dire la verità riguardo la pericolosa competizione.

Un posto al sole, anticipazioni al 20/5: Bianca Boschi scopre che Gaia partecipa alla web challenge

Gli episodi di 'Un posto al sole', che verranno trasmessi sul piccolo schermo fino al 20 maggio, saranno emozionanti e tratteranno le vicende che ruotano attorno alla web challenge. Le anticipazioni delle puntate della soap partenopea rivelano che Bianca inviterà Gaia a dormire a casa sua, per continuare a fare la ricerca di scienze. In quell'occasione, Angela chiederà alle bambine se hanno saputo chi ha attivato l'allarme antincendio a scuola e la piccola Boschi noterà qualcosa di strano nella risposta della sua amica. A quel punto, la figlia di Franco chiederà alla sua compagna di classe se, per caso, ha iniziato a partecipare ad una competizione rischiosa, sotto minaccia.

Gaia, pertanto, confesserà di essere coinvolta nelle pericolose sfide.

Un posto al sole, trame al 20/5: Gaia confessa a Bianca Boschi di avere azionato l'allarme antincendio

Venuta a sapere che anche la sua compagna di classe è una delle vittime della web challenge, Bianca tenterà di rassicurare Gaia. La giovane Boschi, infatti, dirà alla sua amica di non avere paura e di non temere per l'incolumità della sua famiglia.

Nel frattempo, Gaia confesserà di essere stata lei ad azionare l'allarme antincendio a scuola e di essere preoccupata di essere scoperta. A quel punto, l'amica di Bianca chiederà alla figlia di Angela di mantenere il segreto e di non parlare con nessuno dell'accaduto. Purtroppo, però, la situazione precipiterà, perché la compagna di classe della piccola Boschi riceverà un messaggio sul telefonino, con un nuovo compito da portare a termine.

Un posto al sole, puntate al 20/5: Gaia fa un selfie estremo e Raffaele e Renato le salvano la vita

La prossima sfida che dovrà affrontare Gaia sarà molto pericolosa. L'amica di Boschi, infatti, dovrà fare un selfie estremo, a picco sul vuoto. Pertanto, le due compagne di scuola si recheranno sulla torretta di Palazzo Palladini: purtroppo, le cose non andranno per il verso giusto, ma accadrà un imprevisto, perché Gaia scivolerà. A quel punto, Raffaele e Renato riusciranno a mettere in salvo l'amica di Bianca. La figlia di Franco si assumerà la colpa dell'accaduto, ma inizierà a considerare che sia meglio raccontare la verità a qualcuno, tradendo il patto fatto con la sua compagna di classe. Le anticipazioni delle prossime puntate, però, non rivelano se Bianca si confiderà con un adulto, rivelando dettagli sulla pericolosa competizione. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per sapere se l'identità dell'organizzatore della pericolosa web challenge verrà scoperta.