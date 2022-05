Cosa succede nelle puntate di Un posto al sole in onda nel mese di giugno su Rai 3? Gli episodi sono in programma come sempre alle 20:45 circa e on demand su RaiPlay. Rossella è a pezzi dopo la confessione di Riccardo, che le ha detto di aver fatto l'amore con Virginia. La povera Ross si è rifugiata tra le braccia di mamma Silvia, che ha deciso di starle accanto in questo momento difficile, spronandola a reagire e certa che troverà la persona giusta che possa farla felice. La situazione però si complicherà più del previsto, dato che una sconvolta Rossella commetterà un grave errore medico che potrebbe costarle il posto.

Ornella, suo malgrado, dovrà per forza di cose rimproverarla. Attenzione ai prossimi sviluppi, perché le anticipazioni di Upas annunciano una svolta inaspettata.

Anticipazioni Un Posto al sole di giugno 2022

Nelle puntate di giugno, Lara decide di lasciare Napoli, ormai certa di non avere più possibilità con Roberto, ma decisa a portare avanti la sua gravidanza. Ferri la fermerà prima che prenda il volo, mettendo in chiaro le cose tra loro. Un gesto che tuttavia farà riflettere la confusa Martinelli, che di certo non poteva nemmeno immaginare una svolta del genere.

Intanto la richiesta di Micaela e Manuela di portare Jimmy in vacanza con loro crea tensioni in Niko, che non riesce a trovare un accordo con le gemelle.

Ma sarà proprio il bimbo a fare da perfetto mediatore, rendendo orgoglioso il suo papà e la dolce Susanna.

Viola ed Eugenio nel mirino degli Argento

Ci saranno molto momenti di tensione nelle nuove puntate di Un Posto al sole in onda a giugno. Nicotera sta portando avanti le sue operazioni contro la famiglia Argento, consapevole delle conseguenze per la sua famiglia.

I superstiti della retata riguadagneranno terreno nel quartiere dove lavorano Giulia e Angela e inizieranno a tenere d'occhio Viola, la moglie di chi ha rovinato loro la vita.

Lara verrà stroncata dalle parole di Roberto, che spegneranno ogni sua speranza, proprio ora che si era illusa di aver ottenuto ciò che ha sempre desiderato: l'uomo che ama e un figlio.

Rossella e Virginia alla svolta, spoiler Upas

Tra la confusa Graziani e Giancarlo non mancheranno gli equivoci legati al trasferimento a Bari, che rischieranno di farli allontanare. Nei prossimi episodi di Un Posto al sole Silvia e Michele si avvicineranno, creando confusione anche in Rossella.

Per Ross arriverà però un punto di svolta. Una difficile situazione la metterà per forza di cose vicino a Virginia e le due, condividendo un momento di tensione, si scopriranno molto più simili e vicine di quanto avrebbero potuto immaginare.