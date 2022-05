Le puntate di Un posto al sole proseguono la propria messa in onda su Rai 3. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 6 a venerdì 10 giugno ci sarà un gradito ritorno nel cast della soap opera partenopea.

La figlia di Greta tornerà a Napoli e Roberto Ferri sarà spiazzato dall'arrivo di Cristina.

Nel frattempo Raffaele Giordano sarà in pericolo e si confiderà con Elvira, mentre Stefano e Riccardo Crovi continueranno ad avere problemi a causa della vendita di una loro proprietà. Cerruti, invece, vorrà perdonare Bruno, nonostante il tradimento, ma Mariella gli metterà i bastoni fra le ruote.

Un posto al sole, anticipazioni al 10 giugno: Cristina torna e Roberto Ferri è spiazzato

Roberto non sta attraversando un periodo tranquillo. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, infatti, il papà di Filippo ha scoperto che Lara Martinelli è incinta. La gravidanza imprevista dell'imprenditrice ha inasprito i rapporti fra Marina Giordano e Ferri e, per il momento, ha allontanato un eventuale ritorno di fiamma fra i due ex coniugi.

Nei prossimi episodi della soap opera ci sarà un ritorno: Cristina, figlia di Greta e Roberto, tornerà a Napoli e Ferri sarà spiazzato dal ritorno della ragazza.

Un posto al sole, trame al 10 giugno: Lara e Roberto convivono e l'arrivo di Cristina spiazza Ferri

Come mai Roberto andrà nel panico nel momento in cui sua figlia tornerà in città?

L'imprenditore, per venire incontro a Lara, sola e in difficoltà con la gravidanza, ha iniziato a ospitarla a casa sua. L'arrivo di Cristina a Napoli metterà i bastoni fra le ruote all'imprenditore, che si troverà a dover giustificare la presenza di Martinelli a Palazzo Palladini. Cosa dirà Ferri a sua figlia? Roberto dirà la verità alla bambina?

La figlia di Greta verrà a sapere di aspettare un fratellino o una sorellina? Al momento è presto per sapere cosa accadrà e le anticipazioni diffuse sul web non rivelano se la giovane Ferri verrà a sapere della gravidanza di Lara. L'unica cosa certa è che il papà di Cristina dovrà gestire la presenza a casa sua di Lara e di sua figlia.

Upas, episodi fino al 10 giugno: Raffaele si confida con Elvira

Nel frattempo anche per Raffaele non ci saranno buone notizie. Giordano, infatti, è stato minacciato dai membri del clan del boss arrestato da suo genero Eugenio: il marito di Ornella si troverà con le spalle al muro e sarà ricattato. Il portiere di Palazzo Palladini farà di tutto per tenere la sua famiglia fuori dai guai e cercherà di proteggere i suoi cari. Non potendo rivelare a casa quello che sta passando, Raffaele si avvicinerà, ancora una volta, a Elvira. Il papà di Patrizio, infatti, si confiderà con la mamma di Samuel e gli rivelerà il guaio in cui si è cacciato.

Nelle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo dal 6 al 10 giugno, inoltre, verranno trattate le vicende familiari dei fratelli Crovi.

Riccardo e Stefano non troveranno un punto di incontro sulla vendita di un immobile di loro proprietà.

Cerruti, invece, dopo avere scoperto il tradimento di Bruno ai suoi danni, vorrà dare un'altra chance al suo compagno. Nonostante l'infedeltà e l'inganno subito, il collega di Guido Del Bue non vorrà chiudere la relazione con il dottor Sarti. A questo punto, Mariella Altieri andrà su tutte le furie, non appoggiando la decisione del suo amico e tenterà in ogni modo di impedire al vigile di tornare insieme al fidanzato.