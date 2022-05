Le puntate di Un posto al sole proseguono la propria messa in onda su Rai 3. Nel mese di maggio ci saranno importanti novità e colpi di scena che riguarderanno Giancarlo e Silvia. Infatti, dopo l'arrivo a sorpresa di Michele a Napoli, la proprietaria di Caffè Vulcano si troverà a subire un nuovo scossone. A tal proposito, le anticipazioni dei prossimi episodi della soap partenopea rivelano che Graziani verrà a sapere dal suo fidanzato di avere ricevuto una proposta di trasferimento, pertanto, la relazione fra Todisco e la mamma di Rossella potrebbe non resistere alla distanza.

Un posto al sole, anticipazioni maggio: Giancarlo potrebbe dover vivere lontano da Silvia

Giancarlo e Silvia fanno coppia fissa da qualche mese. La relazione fra Todisco e Graziani è stata uno dei motivi della rottura fra i genitori di Rossella, perché Michele aveva colto in flagrante sua moglie mentre baciava il bancario.

A quel punto Saviani aveva chiesto la separazione e la proprietaria di Caffè Vulcano aveva potuto vivere alla luce del sole la sua nuova storia d'amore. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda a maggio non preannunciano buone notizie per Silvia: infatti scoprirà che Giancarlo potrebbe lasciare Napoli per trasferirsi in un'altra città.

Un posto al sole, episodi maggio: Silvia sa che Giancarlo potrebbe trasferirsi

Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che Todisco avrà una novità lavorativa che potrebbe scombussolare la sua vita e quella della sua partner. A tal proposito nelle prossime puntate di Un posto al sole, Giancarlo comunicherà a Silvia che, a breve, potrebbe trasferirsi lontano da Napoli.

Cosa succederà ai due innamorati? La relazione fra la mamma di Rossella e il bancario resisterà a questo cambiamento imprevisto? Al momento le anticipazioni diffuse sul web non forniscono dettagli in merito a come reagirà Silvia alla notizia.

Upas, puntate maggio: Michele è a Napoli e Silvia potrebbe doversi allontanare da Giancarlo

Se Giancarlo dovesse partire e andare a vivere in un'altra città, Silvia cosa farebbe? L'unica cosa certa, al momento, è che Michele è rientrato nel capoluogo campano e sembrerebbe essere intenzionato a restare in pianta stabile a Napoli. Il giornalista, infatti, si sta rimettendo in gioco, per riprendere a lavorare nella radio di proprietà del gruppo Petrone.

La relazione fra Silvia e il suo ex marito sembrerebbe essere conclusa, ma non è escluso che le cose fra i due possano cambiare a causa della possibile partenza di Giancarlo.