Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un posto al sole. Nel corso delle puntate in onda nella settimana che va dal 23 al 27 maggio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Rossella, a causa della crisi personale, commetterà una serie di pericolosi errori in corsia. Lara sarà invece sempre più determinata a portare avanti la sua gravidanza, nonostante il parere contrario di Roberto. Niko riceverà una nuova proposta dalle sorelle Cirillo, mentre Guido e Mariella partiranno per Siena con Cerruti.

Franco e Angela cercheranno di scoprire, con l'aiuto di Bianca, chi si nasconde dietro le pericolose challenge diffuse sul web.

Le indagini di Franco e Angela

Silvia, dopo aver capito di dover stare accanto a sua figlia, rimanderà la sua partenza per Bari. Franco e sua moglie cominceranno una serie di indagini per scoprire chi si nasconda dietro le pericolose challenge diffuse sul web con l'aiuto di Bianca. Guido dopo una conversazione con Sasà, a sorpresa, deciderà di partire per Siena con sua moglie. Rossella riceverà un rimprovero da parte di Ornella a causa del suo comportamento distratto e poco professionale in corsia dovuto a un violento scontro con Virginia. La ragazza verrà anche distratta da Riccardo che cercherà di riallacciare i rapporti con lei.

La richiesta di Micaela

Micaela e Manuela proporranno a Niko di lasciare che Jimmy trascorra le vacanze estive con loro, ma il ragazzo non sarà per nulla contento della loro richiesta. Guido e Mariella, una volta giunti a Siena, perderanno di vista il loro obiettivo. Lara Martinelli intanto si mostrerà sempre più determinata a portare avanti la sua gravidanza, nonostante il parere contrario di Roberto.

La donna però troverà l'appoggio di una persona del tutto inaspettata. La dottoressa Graziani, sconvolta per il suo errore in corsia che avrebbe potuto uccidere un paziente, entrerà in piena crisi. Comincerà a riflettere sulla sua posizione e sulla sua crisi personale, mentre Virginia continuerà a pressare Riccardo affinché lui prenda una posizione.

Roberto continuerà a rifiutare Lara, che attirerà l'attenzione di Filippo e che inizierà a riflettere sul pessimo comportamento di suo padre. Eugenio riprenderà il suo lavoro anti camorra dopo l'arresto di Argento e tutto il quartiere comincerà a temere forti ripercussioni ora che manca il controllo del boss, impaurito da un probabile nuovo attacco al quartiere. La crisi personale e professionale di Rossella Graziani si farà sempre più profonda anche a causa dell'inaspettato riavvicinamento tra i suoi genitori. Arriverà finalmente il giorno della resa dei conti tra Bruno e Sasà.