Proseguono le puntate di Un Posto al sole e le anticipazioni di maggio sono ricche di novità e colpi di scena, in particolare per quanto riguarda le coppie. Ci saranno problemi anche per Chiara che, dopo aver fatto la sua deposizione sulla notte dell'incidente, verrà attorniata dai giornalisti, aumentando ancora di più la sua ansia. Sarà Marina a proteggerla, decisa a contrastare la ferocia e l'avidità di Ferri. Occhio però a Lara che, avendo capito che Roberto ama ancora l'odiata Giordano, metterà in atto un piano davvero perfido. Rossella sta per ricevere una delusione che le spezzerà il cuore, non sapendo che Riccardo e Virginia hanno fatto l'amore.

Ad accorgersi che qualcosa non va sarà Michele, che proverà a mettere in guardia la figlia.

Un Posto al sole, anticipazioni: Lara incastra Marina e Roberto

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate in onda a maggio di Un Posto al sole svelano che Marina sarà pronta a tutto pur di tenere al sicuro Chiara, che sarà vessata dai giornalisti dopo la sua deposizione riguardo l'incidente in cui morì suo padre.

Roberto sarà pronto a sbarazzarsi di Lara, che si incastrerà Roberto con un piano dalla cattiveria senza precedenti. La perfida biondina farà leggere a Fabrizio la lettera d'amore che Marina scrisse a Ferri, lasciandolo senza parole. A quel punto, gli proporrà di allearsi con lei per farla pagare ad entrambi: Rosato accetterà?

Silvia davanti a una scelta difficile

Nei nuovi episodi di maggio di Upas, Giancarlo comunicherà a Silvia di doversi trasferire a Bari per lavoro, proponendole di partire con lui. Tuttavia, Silvia non se la sentirà di lasciare tutto per seguire l'uomo che ama e Mariella le metterà una pulce nell'orecchio: è davvero Giancarlo la persona con la quale vuole passare il resto della sua vita?

Rossella tradita da Riccardo, spoiler Upas

Ci sarà un colpo di scena nelle nuove puntate di Un Posto al sole che andranno in onda nel mese di maggio. Riccardo inizierà a cedere alle lusinghe di Virginia, avvicinandosi pericolosamente a lei. Rossella, ignara di tutto, continuerà a stare accanto al fidanzato.

E così, Riccardo e Virginia finiranno per fare l'amore, ritrovando la passione di un tempo.

Ross non ne saprà nulla, anche se Michele inizierà a intuire che qualcosa non va e metterà in guardia la figlia.

Nel frattempo, Viola riceverà un avvertimento che ignorerà, mettendo in serio pericolo la sua vita. Ornella sarà all'oscuro di tutto e non immagina nemmeno che cosa sta accadendo alla figlia, presa dai suoi impegni lavorativi. Ciò influirà anche sul rapporto già in crisi con Raffaele, che si legherà ancora di più alla bella e dolce Elvira.