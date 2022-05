Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'acces prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas del 24 maggio preannunciano nuovi colpi di scena. Rossella e Virginia avranno uno scontro sul posto di lavoro, scatenando la disapprovazione della dottoressa Bruni. Ornella, difatti, redarguirà la sua specializzanda, invitandola a non avere comportamenti simili in futuro. Al contempo Riccardo peggiorerà ulteriormente la situazione, poiché insisterà nel voler parlare a tutti i costi con la ragazza. Rossella si sentirà fortemente provata, tanto da commettere un errore che potrebbe mettere un paziente in pericolo di vita.

Le gemelle Cirillo torneranno a Palazzo Palladini per chiedere a Niko di trascorrere le vacanze con Jimmy. Tuttavia le idee delle due ragazze riguardo la meta turistica non saranno accolte con entusiasmo dal giovane Poggi.

Upas, trama 24 maggio: Rossella si scontra con Virginia

Nel corso della puntata di Upas del 24 maggio Rossella avrà uno scontro con Virginia, che molto probabilmente avrà come oggetto Riccardo. La dottoressa Bruni, nel vedere le due professioniste litigare, non reagirà affatto bene. Ornella, difatti, non mancherà di rimproverare la sua sottoposta, ricordandole quale sia il comportamento consono da assumere per un medico. Crovi, però, non farà altro che esacerbare la situazione, sottoponendo la ragazza ad ulteriore stress.

Il giovane, infatti, insisterà nel voler parlare con lei, senza tenere conto della sua sofferenza. A questo punto la figlia di Silvia, a pezzi per questa serie di circostanze, commetterà un errore medico che potrebbe mettere un paziente in pericolo di vita.

Upas, episodio 24/5: le gemelle Cirillo vogliono partire con Jimmy

Secondo le anticipazioni della puntata di Upas del 24 maggio 2022, le gemelle Cirillo faranno ritorno a Napoli per propinare una loro idea a Niko.

Le due esprimeranno il desiderio di trascorrere le vacanze estive in compagnia del piccolo Jimmy. Niko, non avendo nulla in contrario, accetterà la proposta delle sorelle di Serena, salvo tuttavia ricredersi nel momento in cui verrà a conoscenza delle loro proposte. Le due, infatti, avranno idee che non faranno stare di certo tranquillo il giovane Poggi.

Upas, anticipazioni 24 maggio: Guido e Mariella vanno a Siena

Nel corso della puntata di Upas del 24 maggio il set di sposterà a Siena, mostrando le bellezze della città toscana. Guido e Mariella giungeranno in città per scoprire la verità riguardo al dottor Sarti e il suo presunto flirt con un infermiere. I due coniugi, tuttavia, saranno distratti dalle bellezze della città, tanto da allontanarsi dal loro obiettivo principale.