Prosegue su Rai 3 l'appuntamento con la Serie TV italiana Un posto al sole, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 30 maggio a venerdì 3 giugno, Ferri farà una proposta a Lara, ma metterà in chiaro alla donna che non ha intenzione di tornare con lei. Inoltre Cerruti ragionerà se perdonare il tradimento di Sarti, mentre Raffaele sarà minacciato dalla camorra.

Silvia lascia il Vulcano e va da Giancarlo a Bari

Nella puntata di Un Posto al sole che sarà mandata in onda lunedì 30 maggio, Ferri verrà a sapere che Lara è sul punto di lasciare Napoli e le avanzerà una proposta inattesa.

Intanto Nicotera continuerà a conservare una condotta dura contro Tregara e, quando tornerà a casa di Raffaele, proverà a restaurare lo spirito familiare. Silvia, per evitare che possano esserci situazioni di ambiguità nel suo rapporto con Michele, deciderà di recarsi per qualche giorno da Giancarlo e lascerà il Vulcano in mano a Samuel e Nunzio.

Nell'episodio di martedì 31 maggio, dopo essersi scontrate sul posto di lavoro, Rossella e Virginia avranno modo di dover risolvere una situazione assai complicata. Nel frattempo la gioia di Lara sarà subito interrotta da Ferri, che le spiegherà espressamente che le cose tra di loro non sono cambiate. La donna non si mostrerà arrendevole, ma anzi continuerà a perseverare nel raggiungere i suoi sogni.

In tutto questo per la piccola Bianca sarà una giornata determinante, in quanto dovrà sostenere una interrogazione e conoscerà una nuova persona.

I boss sfuggiti alla cattura cercano di riprendere il controllo del quartiere

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 1° giugno, Bianca sarà immediatamente colpita da un bambino e per lei si tratterà del primo innamoramento.

Intanto quanto successo a Rossella e Virginia è stata un'occasione per entrambe le donne di conoscersi meglio. Inoltre Cerruti rifletterà se perdonare oppure no il tradimento di Sarti e questo finirà per portare un poco di confusione anche nella vita di coppia di Mariella e Guido.

Nella puntata di giovedì 2 giugno, Lello Valsano e gli appartenenti al clan Argento che non sono stati arrestati dalla polizia si adopereranno per riprendere il controllo del quartiere.

Nel frattempo Rossella dovrà far fronte ad un paziente assai difficile da gestire, mentre Raffaele starà vicino a Giuditta. In tutto questo Bianca sarà alle prese con la sua prima cotta.

Franco rincuora Nunzio

In base agli spoiler di venerdì 3 giugno, Renato organizzerà nei dettagli il suo incontro con Giuditta. Intanto Raffaele sarà minacciato dai boss della camorra [VIDEO] e rifletterà su cosa fare. Inoltre Niko, Filippo e Serena proveranno ad evitare che Jimmy possa partire nel Bhutan con Micaela, ma sarà il bambino a dare una soluzione che metta tutti d'accordo. Infine Nunzio racconterà a Franco tutti i suoi dubbi riguardo Chiara, ma il padre lo rincuorerà.