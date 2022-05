Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda nel preserale di Rai 3 nella settimana fino a venerdì 3 giugno, sono ricche di colpi di scena.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole si tornerà a parlare di Lello Valsano, che avrà sete di vendetta per ciò che ha ordito il magistrato Eugenio Nicotera. Sarà così che a farne le spese sarà il malcapitato Raffaele. Ma nelle prossime trame della soap italiana ci sarà spazio anche per l’amore giovanile e per delle nuove e improbabili amicizie. Virginia e Rossella saranno costrette a trascorrere del tempo insieme a causa di una pericolosa situazione che le coinvolgerà da vicino.

Bianca, invece, avrà la sua prima cotta ma dovrà anche rifare i conti con il pericoloso individuo che ha messo in piedi la web challenge.

Un posto al sole, anticipazioni: Silvia affida il locale a Nunzio e Samuel

Nelle prossime puntate di 'Un posto al sole', il magistrato Nicotera continuerà a lavorare contro la camorra, al fine di rendere il Paese un posto migliore. Dopo il blitz a cui abbiamo assistito nelle puntate andate in onda la scorsa settimana, il marito di Viola tornerà nell’abitazione di Raffaele al fine di concentrarsi sulla sua famiglia. Lara, che sarà sul punto di lasciare il capoluogo campano, verrà fermata da Roberto Ferri e dalla sua proposta alquanto sorprendente. Nel frattempo Silvia Graziani deciderà di recarsi da Giancarlo sul suolo pugliese e per questo motivo chiederà a Nunzio e Samuel di occuparsi del caffè Vulcano in sua assenza.

Una pericolosa situazione per Rossella e Virginia: le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole

Rossella e Virginia finiranno per collaborare insieme per affrontare una pericolosa situazione che le coinvolgerà. Sarà così che le due donne avranno abbastanza tempo per conoscersi meglio. Felice per la proposta fattale da Roberto, nonostante l’uomo sia stato chiaro sul loro rapporto, Lara sarà soddisfatta perché si sentirà sempre più vicina al raggiungimento dei suoi scopi.

Bianca, invece, avrà una giornata particolare a scuola. Non solo verrà sottoposta ad un’interrogazione fondamentale, ma avrà modo di fare amicizia con un ragazzo e ben presto si renderà conto di essersi invaghita della sua nuova conoscenza. A rovinare il tutto ci penserà il tizio che sta dietro la web challenge, che tornerà alla ribalta!

UPAS: Raffaele minacciato dalla camorra, Micaela pronta a lasciare l'Italia con Jimmy

Salvatore, pur essendo indeciso se perdonare il suo fidanzato o lasciarlo, non farà altro che scombussolare la vita coniugale di Guido e Mariella. Intanto Raffaele avrà a che fare con una sconsolata Giuditta. Scampati alla retata della polizia, i superstiti del clan Argento si riuniranno da Lello Valsano, il quale sarà pronto a passare all’attacco e servire la sua vendetta. Micaela sarà pronta a lasciare l’Italia con il piccolo Jimmy, al fine di trascorrere le vacanze nel Bhutan, ma Niko, Serena e Filippo cercheranno di impedirglielo. Solo grazie all’intervento del ragazzino la situazione si ripianerà. E mentre Renato preparerà l’incontro con Giuditta, Raffaele cadrà nel mirino dei camorristi che lo metteranno di fronte a un dilemma spinoso.