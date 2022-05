Le anticipazioni di Un posto al sole dal 9 al 13 maggio 2022 delle puntate su Rai 3 alle 20:45 e su RaiPlay si concentrano su diverse coppie al capolinea. Riccardo e Virginia hanno fatto l'amore, dando una svolta alla loro storia che, probabilmente, non è ancora finita. Ross è ignara di tutto, anzi: dietro consiglio di Nunzio, ha deciso di riavvicinarsi a Crovi. Chi invece sospetta qualcosa è Michele, anche se ha paura di far soffrire la figlia. Nel frattempo, Ornella e Raffaele hanno ritrovato l'armonia di un tempo, con Elvira fuori dai giochi.

Silvia dovrà invece prendere una decisione molo dolorosa, dopo essere venuta a sapere che Giancarlo deve trasferirsi in Puglia. Attenzione anche a Viola, che sarà in serio pericolo a causa di una operazione di Eugenio che coinvolgerà tutta la sua famiglia.

Anticipazioni Un posto al sole 9-13 maggio 2022

Nelle nuove puntate di Un Posto al sole, Riccardo rifletterà su quanto successo con Virginia. Il tradimento ai danni di Rossella pesa come un macigno, ma nello steso tempo non è riuscito a resistere alla passione con la ex moglie.

Anche Guido sarà indeciso se raccontare o meno quanto visto all'ospedale su Sarti e Mariella, vendendolo pensieroso, riuscirà a fargli sputare il rospo.

Prosegue la disputa infinita tra Lara, Marina e Roberto che, ovviamente, non è solo sul piano professionale.

Marina fatica a tenere a bada la sua attrazione nei confronti di Ferri, mentre Lara non riesce a trattenere la sua frustrazione e la sua rabbia. Molto presto, ci sarà per lei un incontro che cambierà ogni cosa.

Riccardo spezza il cuore a Rossella

La povera Ross non sembra trovare pace. Nonostante abbia provato ad accorciare le distanze con Crovi, comincia a intuire che qualcosa non va.

Rossella è ignara del tradimento del fidanzato e non si immagina a quale sofferenza sta per andare incontro.

Michele ha capito che Riccardo si sta comportando in modo strano e le sue intuizioni si riveleranno fondate. Crovi si pentirà di aver ceduto alla passione con Virginia, ma sarà anche divorato dai sensi di colpa.

Dunque, le anticipazioni di Un Posto al sole vedranno Riccardo lasciare Rossella, che si ritroverà con il cuore a pezzi per l'ennesima volta.

Lara fa una sorprendente scoperta, spoiler Upas 9-13 maggio

Non solo Riccardo e Rossella si lasceranno nei nuovi episodi di Un Posto al sole. Silvia verrà a sapere che Giancarlo deve trasferirsi a Bari. Ma è davvero pronta a lasciare tutto per seguirlo? Ne deriverà una brutta discussione sia con Rossella che Michele e una turbata Silvia finirà per chiedere consiglio a Mariella.

Viola riceverà un avvertimento che la spaventerà, visto che Eugenio sta conducendo una pericolosa operazione con i suoi uomini. Nel frattempo, Niko litigherà con Palladini a causa della sua invadenza.

Roberto avrà una nuova idea per sbarazzarsi di Lara, ma non sa che la furba Martinelli ha un altro asso nella manica, dopo aver fatto una scoperta sorprendente. Stavolta per Ferri non sarà facile ottenere ciò che vuole.