Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un Posto al Sole. Nel corso della settimana che andrà dal 16 al 20 maggio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Marina dopo un duro scontro con Lara, accetterà la sconfitta e volerà a Londra. Rossella farà molta fatica a stare lontano da Riccardo assalito dai sensi di colpa. Mariella si convincerà del tradimento di Sarti mentre Viola cercherà di sensibilizzare i suoi alunni sul tema della criminalità invitando a scuola anche Michele per fargli raccontare la sua esperienza.

Bianca scoprirà che anche la sua amica è vittima di una web challenge e insieme si metteranno nuovamente nei guai.

La rivelazione di Lara

Lara, dopo la spiazzante rivelazione a Roberto sembrerà decisa ad avere la meglio su di lui, incredulo dopo aver ascoltato le parole della donna. La nuova scoperta di Roberto finirà per avere delle gravi ripercussioni anche sul suo fragile rapporto con Marina proprio quando la donna stava cominciando ad avvicinarsi a lui. Viola invece cercherà di sensibilizzare i suoi scolari sul tema della criminalità cercando di coinvolgere anche Bianca ma le sue intenzioni non produrranno gli effetti sperati. Renato continuerà ad approfittare di Giuditta nonostante sia consapevole del pericolo che corre continuando ad andare contro i suoi principi.

Lara farà di tutto per ottenere da Ferri tutto ciò che ha sempre desiderato e per questo motivo comincerà ad agire in maniera davvero spietata.

I buoni propositi di Viola

Viola porterà avanti la sua campagna di sensibilizzazione ed inviterà anche Michele, come giornalista impegnato in prima linea nella lotta contro la camorra.

Renato continuerà ad approfittare di Giuditta negando l'evidenza anche davanti a Raffaele. Marina dopo aver compreso che la ragione dei suoi fallimenti è Lara Martinelli si preparerà ad affrontare la sua rivale in maniera piuttosto dura compiendo un gesto davvero inconsulto nei suoi confronti. La campagna di sensibilizzazione ideata da Viola fallirà a causa di un sabotaggio.

Scatterà l'allarme antincendio proprio nel corso dell'incontro con i suoi alunni che metterà in fuga anche il suo ospite. Tra Niko e Alberto intanto la situazione continuerà a peggiorare.

La confessione di Gaia

Bianca riuscirà a parlare con la sua compagna di scuola Gaia che le confesserà di essere vittima di una pericolosa web challenge. L'arrivo di una nuova e pericolosa richiesta metterà in pericolo nuovamente le due amichette di scuola. La Giordano comincerà a gestire con molta fatica i perfidi attacchi di Lara e per questo motivo, stanca di quanto le sta accadendo, deciderà di partire per Londra. Silvia e Giancarlo invece sembreranno trovare un accordo per gestire la lontananza dovuta al trasferimento dell'uomo a Bari per lavoro.

Rossella invece continuerà a stare male per Riccardo. La giovane Graziani infatti farà mota fatica a stare lontana dall'uomo che ama. Allo stesso tempo anche Crovi sarà assalito dai sensi di colpa per quanto accaduto con la sua ex moglie. Quest'ultima invece si mostrerà sempre più decisa a riprendersi suo marito. Bianca intanto pur di aiutare la sua amica Gaia compirà una scelta davvero difficile. Mariella si convincerà del tradimento di Sarti e proverà a parlarne con Cerruti.