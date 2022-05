Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che andrà in onda giovedì 12 maggio, svelano nuovi colpi di scena. Dopo un periodo di serenità, per la piccola Boschi sembrerebbero esserci nuove preoccupazioni. Difatti, in concomitanza con l'arresto di un boss della zona in cui c'è la sede del centro d'ascolto, Bianca riprenderà ad avere uno strano comportamento. Le Graziani, invece, si ritroveranno allo stesso tempo a vivere una crisi sentimentale, anche se per motivi diversi.

Rossella dovrà fare i conti con la fine della sua storia con Riccardo che, probabilmente, nutre ancora dei sentimenti per Virginia. Silvia si troverà a fronteggiare i dubbi riguardo la possibile partenza di Giancarlo. Fra Lara e Marina continuerà la guerra, Roberto, però, avrà una certa insofferenza nel coinvolgimento nelle liti delle due donne. La Martinelli farà una scoperta interessante che potrebbe tornarle molto utile.

Upas, spoiler 12 maggio: la piccola Boschi avrà di nuovo problemi

Nel corso della puntata di Upas del 12 maggio, si tornerà a parlare di Bianca. La piccola Boschi, dopo essersi trovata coinvolta nella web challenge, sembrava aver ritrovato una certa tranquillità. Tuttavia, per la figlia di Angela e Franco potrebbero esserci dei nuovi problemi all'orizzonte, non per forza legati alla questione precedente.

La ragazzina, infatti, inizierà ad avere uno strano comportamento, proprio nel momento in cui il boss operante nel quartiere del centro di ascolto verrà arrestato. Potrebbe trattarsi di una mera coincidenza, come potrebbe trattarsi di qualcosa di molto grave in cui Bianca potrebbe trovarsi coinvolta.

Upas, puntata 12/5: le Graziani in crisi sentimentale

Archiviata la parte riguardante le problematiche della piccola Boschi, la puntata di Upas del 12 maggio passerà agli argomenti sentimentali. Questa volta le protagoniste saranno le Graziani, coinvolte in due questioni differenti, ma ugualmente dolorose. Silvia si troverà a pensare all'inaspettato trasferimento di Giancarlo, consapevole di non poterlo seguire con molta facilità.

Rossella, invece, dovrà accettare che Riccardo, con molta probabilità, è ancora innamorato della moglie.

Upas, anticipazioni 12 maggio: Lara scoprirà qualcosa

Stando alle anticipazioni dell'episodio di Upas del 12 maggio, Lara e Marina continueranno ad avere delle dispute in cui si troverà coinvolto anche Roberto. Tuttavia, Ferri farà un po' fatica ad accettare di essere tirato in ballo ogni qual volta le due litigano. Pertanto, vorrebbe trovare un modo per allontanare la Martinelli. Quest'ultima, però, scoprirà qualcosa, che potrebbe tornarle utile. Gli spoiler, tuttavia, non anticipano di cosa possa trattarsi.