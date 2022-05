Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante l'episodio che andrà in onda sul piccolo schermo nella serata di lunedì 16 maggio ci saranno importanti novità per i protagonisti della soap partenopea. In particolar modo, Roberto riceverà una spiazzante novità, mentre Lara proverà a tenergli testa. Nel frattempo, Viola parlerà di criminalità ai suoi studenti e Renato proverà a smettere di approfittarsi di Giuditta.

Un posto al sole, anticipazioni 16 maggio: Roberto riceve una notizia

Nella puntata di Un posto al sole, che verrà trasmessa in televisione nella serata di lunedì 16 maggio, Roberto riceverà una notizia spiazzante.

Al momento, le anticipazioni dell'episodio della soap partenopea non rivelano cosa verrà a sapere Ferri e quale sia l'evento che lo lascerà a bocca aperta. L'unica cosa certa, attualmente, è che Marina sembrerà predisposta ad avere un'apertura nei suoi confronti ma, a causa dell'imprevisto, le cose potrebbero cambiare per gli ex coniugi.

Un posto al sole, episodio 16 maggio: Lara tiene testa a Roberto

Nel frattempo, il rapporto fra Lara e Roberto sarà sempre più compromesso. Martinelli, infatti, nei recenti episodi di Un posto al sole, si era resa conto che l'imprenditore non aveva dimenticato Marina ed era arrivata alla consapevolezza di essere soltanto un ripiego per il papà di Filippo. Nella puntata che andrà in onda sul piccolo schermo nella serata di lunedì 16 maggio, Lara terrà testa a Roberto, grazie anche alla notizia spiazzante ricevuta da Ferri.

Un posto al sole, puntata 16 maggio: Viola parla di criminalità ai suoi alunni

Nella classe di Bianca, invece, verranno trattati temi attuali. A tal proposito, la professoressa Bruni coinvolgerà i suoi studenti, parlando di criminalità. Purtroppo, però, il tentativo di Viola potrebbe non cogliere nel segno e non riuscire a trasmettere il messaggio che desiderava ai suoi giovani allievi.

Nel frattempo, Renato sarà ancora alle prese con Giuditta. Recentemente, in un momento di debolezza e poca lucidità dovuta ad una serata alcolica, il papà di Angela si era lasciato andare a una notte di passione con la collega del corso di vino. Il dottor Poggi, nel momento in cui si era reso conto della dedizione della donna nella cura della casa, aveva iniziato ad approfittare della benevolenza di Giuditta, usandola come collaboratrice domestica, a sua insaputa.

Renato, però, sentendosi in colpa, aveva manifestato a Raffaele l'intenzione di smettere di approfittarsi della malcapitata. Le anticipazioni dell'episodio del 16 maggio rivelano che i buoni propositi di Poggi potrebbero essere smentiti. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire cosa accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini.