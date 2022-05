Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 alle 20:45 dal 9 al 13 maggio, rivelano che si tornerà a parlare di Bianca e della sua web challenge. Tale storyline, in effetti, non aveva avuto un degno finale e fin troppe domande erano rimaste senza risposta.

Chi era il misterioso game master? Come aveva agganciato Bianca? Perché la bimba ubbidiva? Presto dovrebbero essere fornite le risposte a tutte queste domande. Inoltre, c'è la conferma che Viola avrà un forte peso in questa vicenda. La donna, infatti, in quanto maestra della piccola Boschi, avrà un ruolo chiave nella risoluzione di questo mistero.

Un posto al sole, il mistero legato al game master

Chi si cela dietro quell'inquietante voce metallica che impartisce ordini a Bianca (Sofia Piccirillo)? Al momento non è stata data nessuna risposta, ma tutti gli indizi sembrano puntare verso uno o più compagni di classe di Bianca. Il tipo di ordini legati strettamente all'ambiente scolastico non fanno che confermare questa ipotesi, mentre si fa sempre più debole la teoria che vedrebbe come colpevole qualche adulto desideroso di vendetta verso Franco o la famiglia Poggi.

In questo quadro, si fanno molto interessanti le posizioni del personaggio del giovanissimo Gennaro Filippone, che al momento si è solo intravisto, e della piccola Gaia (Sofia De Prisco).

I due potrebbero infatti essere coinvolti nella web challenge. Resta da capire ovviamente in che ruolo. Ma cosa accadrà nelle prossime puntate?

Un posto al sole, anticipazioni dal 9 al 13 maggio: una scritta compare alla lavagna

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Bianca si troverà nuovamente al centro dell'attenzione a causa di uno spiacevole incidente accaduto in classe.

Sulla lavagna, infatti, apparirà una scritta, evidentemente alquanto sgradevole, anche se non ne viene svelato il contenuto. Visti i precedenti, i sospetti si concentreranno ovviamente sulla figlia di Franco, ma sarà davvero così?

Le anticipazioni svelano che non ci vorrà molto per capire che la piccola Boschi stavolta non c'entra nulla.

Viola (Ilenia Lazzarin), infatti, dopo aver parlato a lungo con Angela (Claudia Ruffo) e Giulia (Marina Tagliaferri), si convincerà dell'innocenza della bambina. A questo punto, resta da capire se qualche alunno vuole sfidare l'autorità scolastica o se forse è vittima della web challenge, esattamente come Bianca.

Un posto al sole, trame 9-13 maggio: Viola riceve un inquietante avvertimento

Problemi in arrivo per Viola, la donna infatti non dovrà solo gestire la delicata situazione in classe di Bianca. A quanto pare infatti quest'ultima riceverà un minaccioso avvertimento, che potrebbe essere legato alle indagini di suo marito. Nelle prossime puntate Nicotera (Paolo Romano) assicurerà alla giustizia un pericoloso boss della camorra, mettendo così in moto una drammatica sequela di eventi.