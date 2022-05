Le puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse sul piccolo schermo da lunedì 30 maggio a venerdì 3 giugno saranno ad alta tensione. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda in televisione rivelano che la vita di Raffaele sarà in pericolo, perché il portiere di Palazzo Palladini subirà minacce dalla camorra. Nel frattempo, Roberto spiazzerà Lara facendole una proposta inattesa e l'imprenditrice sarà ad un passo da ottenere ciò che ha sempre desiderato. Durante la settimana verranno trattate anche le vicende di Rossella e Virginia che si troveranno faccia a faccia, mentre Niko e Micaela saranno ai ferri corti a causa di Jimmy.

Un posto al sole, anticipazioni al 3 giugno: Raffaele e gli inquilini di Palazzo Palladini sono preoccupati

Le prossime puntate di Un posto al sole si tingeranno di giallo e verranno trattate vicende che ruotano attorno alla criminalità organizzata. Dopo l'arresto del boss Argento, avvenuto nelle recenti puntate, Eugenio Nicotera deciderà di non mollare la presa con Tregara, ma vorrà distrarsi un po' dalle preoccupazioni lavorative. Il marito di Viola, infatti, vorrà staccare la spina, dedicandosi ai suoi cari, ma la situazione precipiterà. Infatti, le anticipazioni dei prossimi episodi che andranno in onda in televisione fino al 3 giugno rivelano che gli abitanti di Palazzo Palladini saranno preoccupati per ciò che accadrà vicino a loro, perché Lello Valsano e i membri del clan del boss Argento mediteranno vendetta e tenteranno di passare all'azione per non perdere gli affari nel quartiere.

Un posto al sole, trame al 3 giugno: Raffaele è in pericolo e viene minacciato dalla camorra

Purtroppo, le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole non preannunciano nulla di buono. Nella puntata della soap partenopea che verrà trasmessa sul piccolo schermo nella serata di venerdì 3 giugno, Raffaele sarà in pericolo. Il portiere di Palazzo Palladini, infatti, vivrà momenti di grande paura, perché verrà minacciato e subirà intimidazioni dai camorristi.

Cosa accadrà al marito di Ornella? La vita del papà di Diego sarà in bilico? Al momento, le indiscrezioni trapelate in rete fanno riferimento a minacce e Giordano non subirà conseguenze gravi dalle parole dei criminali. A quel punto, Raffaele verrà messo di fronte a un dilemma di non facile risoluzione.

Un posto al sole, episodi al 3 giugno: Roberto spiazza Lara, Niko e Micaela ai ferri corti

Durante le puntate che verranno trasmesse in televisione da lunedì 30 maggio a venerdì 3 giugno verranno trattate anche le vicende di Lara. Martinelli, infatti, vorrà lasciare Napoli per allontanarsi da Roberto, ma Ferri le farà una proposta inattesa che la sorprenderà. L'imprenditore vorrà mettere in chiaro il suo rapporto con Lara e, a quel punto, Martinelli sarà a un passo dal riuscire ad ottenere ciò che ha sempre desiderato. Nel frattempo, Rossella e Virginia avranno un battibecco a lavoro e si troveranno faccia a faccia. Nelle prossime puntate, inoltre, le due dottoresse dell'ospedale napoletano avranno un imprevisto che le porterà a vivere un momento di grande tensione, che le aiuterà ad avvicinarsi e a conoscersi meglio.

Niko e Micaela, invece, saranno ai ferri corti per via di Jimmy. Cirillo vorrà portare suo figlio in vacanza nel Bhutan e il giovane Poggi sarà contrario. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire cosa accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini e se qualcuno, oltre a Raffaele, subirà minace o ritorsioni da parte dei camorristi.