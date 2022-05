Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Il pubblico di Upas sa che, le trame, oltre a basarsi sui tradimenti, affrontano anche problemi sociali, come la criminalità organizzata. Difatti, nel corso delle recenti puntate è stata focalizzata l'attenzione sull'impegno al contrasto della criminalità organizzata. Paladino della buona giustizia risulta essere ancora una volta il probo Eugenio Nicotera. Tuttavia intorno a questa storyline potrebbero ruotare anche altri personaggi, come Clara Curcio. La ragazza, infatti, oltre a essere stata sentimentalmente legata all'avvocato Palladini, ha alle spalle un passato doloroso, che suo malgrado la lega a uno dei boss locali.

La giovane potrebbe involontariamente trovarsi coinvolta in una faida rivolta a suo padre.

Upas: Clara è figlia di un boss

Clara Curcio fa parte del cast fisso di Upas da qualche anno, ed è entrata in scena come una ragazza di umili origini ma dedita al lavoro. La giovane, difatti, è la cameriera di Alberto Palladini, con il quale si troverà a vivere una relazione piuttosto burrascosa. Sua madre Nunzia ha fatto di tutto per proteggerla e per evitare che la figlia commettesse i suoi stessi errori. La donna, infatti, anni addietro ebbe una storia con un efferato boss, dalla quale nacque Clara. Quest'ultima, tuttavia, grazie all'onestà della madre, è cresciuta lontana dall'ambiente camorristico, pur avendo sofferto per l'assenza della figura paterna.

Clara ha sempre ignorato di essere figlia di un camorrista, pensando che Nunzia fosse una ragazza madre. Sarà proprio per il suo bene che Nunzia si riavvicinerà al suo amore di gioventù, pagando a caro prezzo l'amore per sua figlia. Tregara, infatti, nel corso delle puntate di Upas, andate in onda circa due anni fa, ammazzò la sua ex compagna.

Dopo aver appreso che il suo padre naturale aveva tolto la vita all'amata madre, Clara non ha voluto più vedere Tregara, che al contempo è stato arrestato.

Upas: Tregara collaboratore di giustizia

Nel corso delle attuali puntate di Upas è tornato in scena Mariano Tregara. L'uomo è detenuto in carcere, ma ha deciso di diventare collaboratore di giustizia.

A quanto pare è proprio grazie alle sue informazione che, Eugenio è riuscito a intercettare il boss Argento. Tregara, però, dopo aver aiutato il pm, gli ha fatto una richiesta in cambio: vuole vedere la figlia Clara. Al contempo, è entrato in scena un nuovo personaggio: Lello Valsano, giovane camorrista che vuole diventare il sostituto di Argento. Valsano, però, ha un obiettivo: capire chi ha tradito il boss e tappargli la bocca. Dunque si aprirà una faida contro colui che ha spifferato informazioni vitali della criminalità organizzata. A questo punto, qualora Valsano capisse che è stato Tregara a parlare, potrebbe decidere di prendersela con Clara, per vendicarsi del tradimento.