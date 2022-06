A pochi giorni dal matrimonio celebrato in quel di Noto, Ambra Lombardo è tornata a parlare del suo ex Kikò Nalli. L'occasione si è presentata durante un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv. L'ex professoressa, nonché ex gieffina, ha confessato che la relazione con l'hair stylist è finita perché fondamentalmente Kikò, secondo il suo parere, non ha mai nutrito alcun sentimento d'amore nei suoi riguardi, anche se l'ha sempre cercata. Perfino prima che lei sposasse Lorenzo Cascino, l'ex marito di Tina Cipollari l'avrebbe contattata.

Ambra su Kikò: 'Non ha mai smesso di cercarmi'

"Un amore nato e morto perché amore, da parte di Kikò, non c’è mai stato", ha detto duramente Ambra parlando della sua storia con Nalli, nata all'interno della casa del Grande Fratello, ma che si è velocemente consumata una volta che le telecamere si sono spente. '"Anche se non ha mai smesso di cercarmi. Mi ha scritto anche prima delle mie nozze" ha poi svelato Lombardo, senza però aggiungere se lei abbia o meno risposto al suo ex. Certo si tratta di dichiarazioni molto forti considerando che proprio l'hair stylist sui social aveva, dietro richiesta dei fan, espresso un parere sulle nozze, facendo solamente gli auguri ad Ambra e al marito.

A detta di Ambra, la sua storia con Kikò è "acqua passata" e d'altra parte non avrebbe potuto affermare il contrario, visto l'amore che la lega al marito Lorenzo, imprenditore di 49 anni - tredici più di lei - di origini siciliane, che lavora a Los Angeles.

I due si sono conosciuti nell'estate del 2021 a una cena e da allora non si sono più separati, tanto che la proposta di matrimonio è arrivata da parte di Lorenzo solo dopo 10 giorni dal primo incontro.

Il matrimonio fiabesco di Ambra e Lorenzo

Per amore Ambra si è trasferita a Los Angeles già da un po'. Il matrimonio però è stato celebrato in terra siciliana, precisamente tra Ispica e Noto, luoghi dell'infanzia dell'ex professoressa e per questo a lei molto cari.

Con uno strascico di tre metri e un elegante abito in pizzo ricamato a mano, Ambra ha fatto il suo ingresso nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Ispica. Per i festeggiamenti la coppia, con amici e familiari, si è spostata in una masseria di Noto per un ricevimento dalle caratteristiche fiabesche.

Ambra per l'occasione ha cambiato abito, indossandone uno sempre in pizzo, ma che le consentisse di muoversi più facilmente.

Adesso i neo sposi si stanno godendo la luna di miele tra Sardegna, Giordania e Israele. Infine la coppia rientrerà a Los Angeles dove spera di allargare presto la famiglia: entrambi desiderano almeno tre bambini.