Non sono passati neppure due mesi da quando è finita la 21esima edizione di Amici, ma una coppia che si è formata nella scuola sembra essere vicina alla rottura. Questo almeno è quello che si apprende ascoltando le poche ma significative parole con le quali Alex Wyse ha descritto la sua attuale situazione sentimentale. Dopo aver ammesso di litigare spesso con Cosmary, nella giornata del 29 giugno il cantante ha aggiunto che il periodo è delicato e non particolarmente felice.

Aggiornamenti sulla relazione sbocciata ad Amici

I fan di Amici sono appena stati gelati da una notizia che non si aspettavano: una delle coppie più belle tra quelle che si sono formate nel corso della 21esima edizione, è in crisi.

A lanciare questa "bomba", è stato Alex Wyse nell'intervista che ha rilasciato il 29 giugno a Casa Chi. Tra le tante domande alle quali ha risposto, il cantautore ha dovuto approfondire anche un argomento che avrebbe evitato volentieri. "Tu hai una fidanzata, una compagna molto bella, ma con quella voce lì ne fai cascare tante. A proposito, come vanno le cose?", ha chiesto una giornalista in collegamento. Il finalista del talent-show ha smesso di sorridere e d'istinto ha detto: "Queste sono cose di cui non voglio parlare in questo momento".

I problemi dopo la finale di Amici

La giornalista Azzurra Della Penna non si è accontentata del "no comment" di Alex e l'ha stuzzicato ricordandogli che solo pochi giorni fa si è confidato con Lorella Cuccarini in un'altra intervista.

"Con lei parli e con me no?", ha chiesto la donna al cantante visibilmente imbarazzato. "Era di due settimane fa", ha provato a ribattere il giovane prima di rassegnarsi all'insistenza della sua interlocutrice e rilasciare una dichiarazione che ha lasciato i fan senza parole. "Diciamo che questo è un momento molto particolare", si è limitato a dire Wyse facendo intendere che la storia d'amore con Cosmary non sta procedendo come lui vorrebbe.

"Ahia, allora alzo le mani", ha commentato un altro giornalista in collegamento con Casa Chi.

Anche lo sguardo del giovane cantante ha confermato il periodo poco sereno che sta vivendo dal punto di vista sentimentale, il tutto a poco più di un mese dalla finale di Amici e dagli abbracci che ha dato alla fidanzata dopo un lungo distacco (lei è stata eliminata prima dell'inizio del serale, quindi non si sono visti e sentiti per circa quattro mesi, ndr).

I dubbi sul futuro post Amici

Le parole con le quali oggi Alex ha lasciato intendere che è in crisi con Cosmary, sono arrivate a pochi giorni di distanza da altre dichiarazioni piuttosto spiazzanti. Nell'intervista che ha rilasciato a Lorella Cuccarini per il suo nuovo format su YouTube, il cantautore ha risposto così quando gli è stato chiesto come vanno le cose con la fidanzata: "Ogni tanto ci sono dei battibecchi come in ogni relazione". "Diciamo che è un po' complicato vedersi, io sono sempre in giro, ma il tempo si trova", ha detto Wyse alla sua ormai ex professoressa.

Stando a quello che il giovane ha ammesso a Casa Chi il 29 giugno, l'incontro con la sua insegnante è avvenuto circa due settimane fa, quindi le cose sono cambiate in peggio nella sua relazione.

Fino ad ora, invece, Cosmary non si è esposta né per confermare né per smentire le notizie che stanno circolando sulla sua storia d'amore, nata nella casetta di Amici lo scorso inverno e forse già vicina alla rottura.

I due ragazzi si sono mostrati innamorati e complici sui social network subito dopo la finale di metà maggio, ma quando Alex ha iniziato a girare l'Italia per gli instore, qualcosa li avrebbe allontanati probabilmente in modo definitivo.