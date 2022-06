Anche se non ha vinto la ventunesima edizione di Amici, Alex Wyse sta spiccando il volo. Proprio nel periodo in cui è stato pubblicato il suo primo album, il cantante è finito al centro del Gossip per due ragioni: lo scambio di dediche romantiche con la fidanzata Cosmary e il rumor che lo vorrebbe in cima alla "lista dei desideri" di Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo. Pare che il giovane potrebbe partecipare alla kermesse in coppia con Luigi Strangis, in un duetto inedito che farebbe impazzire di gioia i fan di entrambi.

Aggiornamenti sull'allievo di Amici

Non è passato neppure un mese da quando si è conclusa l'edizione numero 21 di Amici, ma è già possibile fare un primo bilancio su come stanno andando le carriere dei finalisti.

Uno dei ragazzi più amati dal pubblico, è sicuramente Alex Wyse. Il giovane si è classificato soltanto quarto per colpa del meccanismo pensato per l'ultima puntata (lo scontro decisivo doveva essere per forza tra un cantante e un ballerino, ovvero un rappresentante per ogni categoria), ma fuori dalla scuola si sta togliendo lo stesso molte soddisfazioni.

Lo scorso 10 giugno, ad esempio, è stato pubblicato "Non siamo soli", il primo disco del cantautore che contiene tutti i suoi brani di successo come "Sogni al cielo", "Ammirare tutto" e "Senza chiedere permesso", quest'ultima scritta per lui da Michele Bravi.

In occasione dell'uscita del cd di Alessandro Rina (questo il vero nome del protagonista di Amici 21), sui social network è apparsa una dolcissima dedica da parte della ballerina che gli ha rubato il cuore davanti alle telecamere.

La coppia felice dopo Amici

Allo scoccare della mezzanotte del 10 giugno, sul profilo Twitter di Cosmary Fasanelli è apparso il seguente messaggio: "Ti meriti tutto ciò che di bello c'è.

Questo è solo l'inizio".

"Non sei solo, mai", ha concluso la ballerina citando il titolo del primo album del fidanzato.

La storia d'amore che è nata nella casetta di Amici qualche mese fa, dunque, sta andando avanti e si sta consolidando lontano dai riflettori.

Intervistato da Giulia Stabile in occasione dell'uscita della sua prima fatica discografica, il cantautore ha confermato di essere felice e di avere intenzione di continuare a vivere tutti i rapporti che ha formato nella scuola, da quelli di amicizia come con Christian a quello sentimentale con la danzatrice pugliese.

I piccioncini ogni tanto condividono con i fan alcuni momenti della loro quotidianità: soprattutto la ragazza, posta dolci video in cui appare sorridente accanto al finalista che ha potuto riabbracciare a metà maggio dopo oltre tre mesi di lontananza (Cosmary è stata eliminata prima dell'inizio del serale, Alex è arrivato in finale e si è classificato quarto).

Le indiscrezioni sul futuro dopo Amici

Mentre Alex sta girando l'Italia per i suoi primi instore (firma copie con i fan in librerie e centri commerciali), sul web sta circolando un gossip inaspettato.

Stando a quello che riportano molti siti, il giovane Wyse potrebbe partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo, ma non da solo.

Pare che Amedeus sia tentato dal portare in gara una coppia inedita, ovvero quella formata dai due cantanti più amati dell'edizione di Amici che si è appena conclusa.

Sul palco dell'Ariston, dunque, potrebbero salire Alex e Luigi insieme con un'unica canzone, quindi con un duetto che farebbe felici i sostenitori di entrambi.

Visto che Wyse e Strangis appartengono alla stessa casa discografica (la neonata 21co, che tra i suoi fondatori ha anche gli ex allievi Mattia Briga e Giordana Angi), non è da escludere che possano realmente candidarsi a Sanremo 2023 con un brano scritto a quattro mani.