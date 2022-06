Sissi, nome d'arte di Silvia Cesana, è la giovane artista che ha vinto il premio della critica alla finale di Amici 21. La 21enne ha in seguito firmato un contratto con la casa discografica Sugar. Un periodo di gloria e soddisfazioni professionali per la cantante, la quale di recente è stata intervistata al settimanale Dipiù. In tale occasione, Sissi ha parlato della crisi vissuta e della rinascita dopo la partecipazione al talent di Canale 5. Ha inoltre raccontato della storia d'amore malsana che le avrebbe spento il sorriso. Il suo ex infatti, l'avrebbe fatta soffrire, accusandola di essere finta.

Sissi: un amore le aveva fatto spegnere il sorriso

Nel corso dell'intervista Sissi ha parlato della storia d'amore sbagliata che, a suo dire, le aveva fatto perdere il sorriso: "Purtroppo avevo un ragazzo che mi faceva soffrire dicendomi “sei finta”. Mi sentivo persa, lo assecondava e non riuscivo a lasciarlo". La cantante di Danshari ha confessato che prima della sua entrata ad Amici stesse vivendo un periodo negativo, descritto dalla stessa come "grigio" e "annebbiato". Sissi ha parlato di un periodo caotico in cui non riusciva a comprendere cosa le stesse accadendo. La ragazza ha spiegato che l'esperienza che stava vivendo la stava distruggendo, sia personalmente, che professionalmente. La ragazza ha ammesso che nel corso della giovinezza possano capitare storie d'amore "strane" ma mai si sarebbe immaginata che potesse toccare proprio a lei, chiarendo che non è stato affatto facile uscire da una simile situazione.

Danshari: il significato del termine

Dopo il periodo negativo descritta dalla stessa come "una fase stagnante" della sua vita, Sissi è rinata grazie al talent Amici. La cantante ha scritto il brano inedito Danshari, una canzone molto apprezzata dal pubblico, che parla del periodo di transizione vissuto dall'interprete. Danshari descrive i sentimenti provati da Sissi durante il suo periodo di crisi.

La stessa ha dichiarato di aver trascorso giorni neri, sentendosi persa nel vuoto. Scrivere e cantare tale singolo è stato per la ragazza una sorta di purificazione, in quanto componendo tale brano è riuscita a esorcizzare le sue preoccupazioni. Danshari risulta essere inoltre la prima traccia dell'album pubblicato da Sissi, intitolato "Leggera".

Il danshari è tecnica giapponese che serve a riordinare il caos di dentro e di fuori, facendo uscire dal proprio interno tutto ciò che è inutile e dannoso.

Amici 21, Albe: emozionato per l'uscita del suo Ep

Casa Chi ha intervistato un altro protagonista di Amici 21, Albe. Il cantante bresciano ha parlato della sua carriera e di cosa sta provando in questo periodo. Albrto La Malfa (questo il suo vero nome) ha raccontato di essere emozionato per l'uscita del suo Ep, ma soprattutto per gli in-store, poiché qui sono in origine usciti i pezzi contenuti all'interno del disco. L'artista 22enne ha ammesso che in un primo momento non riusciva a spiegarsi un simile successo, finché non ha capito che se lo meritava, nel momento in cui si è a suo dire "sbloccato" e "quando ho capito cosa piaceva di me".