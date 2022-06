L'appuntamento con Amici 22 riparte da settembre in diretta su Canale 5 e non mancano i retroscena su quello che sarà il nuovo cast.

Al centro dell'attenzione ci sono soprattutto i prof che andranno a comporre la giuria della ventiduesima edizione. Secondo quanto riportato sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, tra gli insegnanti in uscita ci sarebbe Anna Pettinelli, pronta a dire addio allo show di Maria De Filippi.

Anna Pettinelli sarebbe fuori dal cast di Amici 22 su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con Amici 22 resta confermatissimo nel palinsesto Mediaset della prossima stagione televisiva.

La trasmissione andrà in onda a partire da metà settembre, come sempre nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5, in attesa poi di tornare in onda in prime time con la fase serale.

Ma chi ci sarà nel cast di questa nuova edizione? I retroscena di queste ore rivelano che sarebbe in uscita la prof Anna Pettinelli, da diversi anni tra i volti di punta del talent show di Canale 5.

La sua poltrona, però, non dovrebbe restare vuota, dato che tra i papabili in lizza per sostituirla ci sarebbe un volto noto della musica italiana.

Michele Bravi in arrivo nel cast di Amici 22? Il retroscena sul talent

Trattasi del cantautore Michele Bravi: tra lui e la padrona di casa di Amici c'è un rapporto di grande stima e affetto.

Maria De Filippi, infatti, lo aveva voluto anche ad "Amici Speciali", a distanza di due anni da quell'incidente stradale che lo vide protagonista e che costò la vita a una donna.

Tra i prof confermati, invece, spicca il nome di Lorella Cuccarini. Per diverse settimane si sono rincorse voci legate a un possibile addio della showgirl dal talent show Mediaset, ma a fare chiarezza ci ha pensato la diretta interessata.

In una recente intervista Lorella Cuccarini ha ammesso che sarà presente nel cast della prossima edizione di Amici, smentendo di fatto le varie indiscrezioni trapelate sul suo conto.

Chiara Ferragni potrebbe approdare ad Amici 22

Ma non è finita qui, perché sempre secondo alcuni retroscena, nel cast di Amici 22 potrebbero arrivare anche il cantante Achille Lauro e l'influencer Chiara Ferragni, scelta anche da Amadeus come co-conduttrice della prima e ultima serata del Festival di Sanremo 2023.

Sia Lauro che Chiara Ferragni potrebbero entrare nel cast della nuova edizione come tutor. Non dovrebbero essere presenti in studio ma, grazie a collegamenti settimanali con gli alunni, dovrebbero mettersi a disposizione per dare consigli, sostegno e suggerimenti utili ad affrontare questa esperienza che potrebbe cambiare per sempre la loro vita.