Il cast della ventiduesima edizione di Amici, è in divenire. Gli addetti ai lavori starebbero ultimando le scelte sia per quanto riguarda i professori che per altri membri fissi della commissione. Si vocifera, infatti, che a partire da settembre dovrebbero tornare i "mentori", ovvero delle figure alle quali gli allievi potranno chiedere aiuto per consigli e confronti settimanali. Una rivista di gossip, inoltre, fa sapere che per questo ruolo sarebbero in lizza Achille Lauro e Chiara Ferragni, entrambi molto amati dal pubblico giovane.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Quella che sta circolando sul web in queste ore sulla prossima edizione di Amici, è un'ipotesi piuttosto suggestiva. Stando a quello che riportano siti e riviste di gossip, il cast del talent-show potrebbe presto accogliere due "star" amatissime soprattutto dai giovani, due personaggi molto chiacchierati perché dividono il pubblico.

Il giornale diretto da Riccardo Signoretti, dunque, fa sapere che Maria De Filippi starebbe cercando di convincere Achille Lauro e Chiara Ferragni a partecipare al suo storico format, e a farlo in un ruolo quasi inedito.

"I due non saranno in studio, ma si metteranno a disposizione dei ragazzi con collegamenti settimanali", si legge in rete in questi giorni.

Pare, dunque, che l'influencer e il cantautore potrebbero essere i nuovi "mentori" della scuola, delle figure di riferimento alle quali gli allievi potranno chiedere consigli, suggerimenti e sostegno in generale.

I gossip sugli insegnanti di Amici

Non è la prima volta che Chiara Ferragni viene accostata alla ventiduesima edizione di Amici: già qualche settimana fa, infatti, sul web si è ipotizzato l'approdo della moglie di Fedez nel cast fisso del programma come tutor degli allievi che saranno presentati a metà settembre.

Achille Lauro, invece, è una new entry nella lista dei possibili nuovi protagonisti del talent-show di Canale 5. Il poliedrico artista è già stato ospite di Maria De Filippi, ma non si è mai misurato con l'insegnamento o con degli stage che possano aiutare i ragazzi nella loro crescita personale.

Quello sui mentori, però, non è l'unico gossip che sta impazzando in questo periodo sul format Mediaset.

Da quando si è conclusa la passata stagione, infatti, sono trapelati tantissimi rumor sui professori, su chi sarà riconfermato e chi non nella commissione interna 2022/2023.

Chi potrebbe lasciare Amici

Stando alle ultime indiscrezioni che sono circolate, tra i sei professori di Amici 22 dovrebbero figurare: Lorella Cuccarini (che ha confermato il suo ritorno in un'intervista), Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro.

Di quest'ultimo si è detto che il suo posto sarebbe stato a rischio vista la presenza di Simone Nolasco ai casting che si stanno tenendo proprio in questi giorni, ma Milly Carlucci pare aver smentito tutto dicendosi felicissima del successo che il suo ex "pupillo" sta avendo alla corte di Maria De Filippi.

L'unica a non tornare a settembre, dunque, potrebbe essere Anna Pettinelli. La romana è da tempo al centro di un rumor piuttosto insistente che la vorrebbe sostituita da Michele Bravi, cantautore amatissimo sia dalla conduttrice che dal pubblico del talent-show.

Per quanto riguarda gli allievi, le loro identità si conosceranno solamente dopo la messa in onda della prima puntata, quella durante la quale sarà formata la classe 2022/2023. Giù ufficiale, però, è il ritorno tra i banchi di Mattia Zenzola, il ballerino di latinoamericano che la scorsa primavera ha dovuto rinunciare al serale per un serio infortunio al piede.