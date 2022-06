La ventiduesima edizione di Amici potrebbe essere quella giusta per assistere a un attesissimo ritorno nel cast. Stando a quello che si vocifera sul web in questi giorni, un'amatissima vincitrice del talent-show sarebbe in corsa per il ruolo di insegnante di canto. Qualora uno tra Zerbi, Pettinelli e Cuccarini non dovesse essere riconfermato, si dice che a subentrare sarebbe Emma Marrone, già coach degli allievi in precedenti stagioni del serale.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

La redazione di Amici è già al lavoro per la prossima edizione, quella che debutterà su Canale 5 a metà settembre.

Stando ad alcune voci che circolano in rete nell'ultimo periodo, non sarebbe così scontata la conferma di tutti e sei i professori che hanno partecipato alla ventunesima stagione del talent-show.

Pare che Maria De Filippi stia riflettendo sull'eventualità di rivoluzionare il cast del suo format, soprattutto la commissione interna che da anni è quasi sempre la stessa.

Se la presentatrice dovesse realmente decidere di rinunciare ad alcuni insegnanti di canto e ballo per accoglierne dei nuovi, pare ci sia da un nome in pole position per una delle cattedre a disposizione.

Se uno tra Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini non dovesse figurare tra i docenti dell'edizione 2022/2023 di Amici, si vocifera che a sostituirli potrebbe essere un'ex allieva che da oltre 12 anni è un punto di riferimento della musica italiana.

Le indiscrezioni sulla commissione interna di Amici

Il possibile forfait di un professore di canto, favorirebbe il ritorno nel cast di Amici di Emma Marrone: questo almeno è quello che sostengono alcuni siti recentemente, ovvero da quando ha preso piede il Gossip sul probabile addio di almeno un protagonista della precedente edizione di Amici.

La cantautrice pugliese ha ricoperto vari ruoli nel talent-show di Canale 5: allieva, vincitrice, ospite e soprattutto coach di una squadra in diverse fasi serali.

Dopo l'esperienza biennale da giudice di X Factor, si dice che la salentina sarebbe pronta a tornare a casa, nel cast del programma che l'ha scoperta artisticamente e lanciata nel mondo della musica.

Maria De Filippi non ha mai nascosto l'affetto e la stima che nutre nei confronti di Emma, ed è proprio questo ad alimentare le chiacchiere sul possibile debutto della stessa nella commissione interna del format Mediaset.

Chi va e chi resta ad Amici

L'arrivo di Emma Marrone nella commissione interna di Amici, sarebbe la conseguenza di almeno un addio tra i professori della ventunesima edizione.

Ad oggi, quando mancano ancora tre mesi al debutto della stagione 2022/2203, la più accreditata a lasciare la cattedra sembra essere Anna Pettinelli. Qualche settimana fa, infatti, Amedeo Venza ha lanciato l'indiscrezione secondo la quale la docente di canto non sarebbe stata riconfermata a settembre e che al suo posto sarebbe arrivato un ex allievo molto amato.

Questo gossip potrebbe riferirsi alla cantautrice salentina, ma anche a un altro storico protagonista che ha fatto carriera dopo essersi formato nella scuola.

Recentemente si è parlato anche di un probabile forfait di Lorella Cuccarini per il sopraggiungere di altri impegni (uno su tutti la conduzione di Striscia la Notizia), ma è stata lei stessa a smentire tutto con un verso di Jovanotti che recita: "La gente mormora, falla tacere praticando l'allegria".

Nessun novità, invece, è ancora trapelata sugli altri insegnanti che, salvo colpi di scena, dovrebbero figurare nel cast di Amici 22 e sono: Zerbi, Celentano, Peparini, Todaro e Cuccarini.