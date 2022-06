La notizia della crisi in corso tra due protagonisti di Amici 21, è arrivata come un fulmine a ciel sereno. La maggior parte dei fan di Alex e Cosmary, infatti, non si aspettava che a poco più di un mese dalla finale si rompesse qualcosa, ma gli impegni di lavoro e la distanza hanno allontanato i due ragazzi. L'hashtag "cosmex" è andato in tendenza su Twitter perché tanti sostenitori della coppia si sono esposti per chiedere che la situazione si risolva, ma i diretti interessati non commentano.

L'intervista spiazzante dell'allievo di Amici

La ventunesima edizione di Amici è finita meno di due mesi fa, perciò l'attenzione del Gossip è ancora molto alta sui suoi più amati protagonisti.

Tra gli allievi più chiacchierati, c'è sicuramente Alex Wyse, quarto classificato in finale e unico vero "antagonista" del vincitore Luigi Strangis sia dentro che fuori la scuola.

Il giovane cantautore è al centro dell'attenzione mediatica anche per la storia d'amore con Cosmary Fasanelli, la ballerina conosciuta in casetta e alla quale si è legato quasi immediatamente.

I due hanno fatto sognare migliaia di fan con il loro rapporto, tant'è che è nato l'hashtag "cosmex", usato soprattutto su Twitter per commentare tutto ciò che riguarda la coppia.

Se le prime settimane lontano dalle telecamere sono state tutte rose e fiori, ultimamente tra i due ragazzi è calato un insolito gelo, confermato dall'artista in una recente intervista.

Le 'preghiere' dei sostenitori di Amici

Mercoledì 29 giugno Alex ha rilasciato un'intervista a Casa Chi e, un po' a sorpresa, ha risposto in modo spiazzante ad una domanda sulla sua vita privata.

"Hai una fidanzata, ma con quella voce ne fai cascare molte. A proposito, come va?", ha chiesto una giornalista all'allievo della ventunesima edizione di Amici.

"Eh, queste sono cose di cui è meglio non parlare", ha detto il giovane cercando di glissare un argomento che sta a cuore a molti suoi sostenitori.

Quando si è accordo che la sua interlocutrice pretendeva una risposta più esaustiva sulla storia d'amore con Cosmary, il cantante ha aggiunto: "Diciamo che questo è un momento un po' particolare".

In pochi si aspettavano che la coppia nata nel talent-show incappasse nella sua prima crisi così velocemente, anche perché non sono trascorsi neppure due mesi da quando i due giovani si sono riabbracciati dopo un lungo periodo di lontananza.

La speranza del pubblico di Amici

La notizia della crisi in corso tra Alex e Cosmary ha spiazzato i fan, anche se in molti si erano accorti del gelo che era calato tra i due nell'ultimo periodo: sono settimane, infatti, che il cantante e la ballerina non si scambiano più "like" sui social network, passando dal sostenersi 24 ore su 24 all'ignorarsi del tutto.

"No raga, loro no. Io ho iniziato ad avere sospetti quando il 18 giugno a Battiti Live ero vicino al backstage e vedevo che non si parlavano quasi per nulla", ha commentato un'utente di Twitter nelle scorse ore.

Il distacco improvviso tra Wyse e Fasanelli ha sconfortato i tantissimi fan della coppia, quelli che sul web si fanno chiamare "cosmex".

A proposito, l'altra sera (ovvero dopo che è stata pubblicata l'intervista del giovane a Casa Chi) l'hashtag dedicato ai piccioncini è andato in tendenza perché in moltissimi hanno commentato gli sviluppi negativi che ci sono stati in questi giorni.

"No, non voi. Siete perfetti", "Fate la pace subito, per favore", "Mi viene da piangere", questi sono alcuni dei messaggi postati da chi non si aspettava le parole di Alex sulla pausa con la compagna.

Tra tutti questi pareri, ci sono anche quelli dei più ottimisti che sperano che la situazione possa risolversi al termine dei tanti impegni di lavoro che stanno tenendo lontani i ragazzi.

Cosmary, intanto, non si esprime e usa Instagram solamente per aggiornare i follower sul suo lavoro nel corpo di ballo di Battiti Live.