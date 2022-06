Venerdì 10 giugno, è uscito il primo EP di Alex dal titolo Non siamo soli. Per l'occasione il cantante di Amici21 ha ricevuto una dedica speciale da Cosmary Fasanelli. L'ex allieva del talent show di Maria De Filippi ha spiegato che questo è solo l'inizio di un lungo cammino per il giovane artista. Inoltre, la ragazza ha precisato che in questo suo viaggio Alex non sarà mai solo.

Le parole della ballerina

All'interno della scuola di Amici21, Alex e Cosmary Fasanelli si sono avvicinati giorno dopo giorno. Da quel momento i due allievi sono diventati una coppia a tutti gli effetti.

Per celebrare il primo EP del cantante, la sua ragazza ha deciso di dedicargli delle dolci parole sui social.

ti meriti tutto ciò che di bello c’è..e questo è solo l’inizio,

non sei solo,

mai🐨❤️ pic.twitter.com/Wb8j38Vbid — Cosmary Fasanelli (@cosmaryfas) June 9, 2022

Nel dettaglio, Cosmary su Twitter, ha postato uno scatto di Alex mentre è intento a suonare la chitarra. Nella didascalia, la ballerina ha dichiarato: "Ti meriti tutto ciò che di bello c'è...Questo è solo l'inizio, non sei mai solo. Mai!" Il tutto è stato accompagnato da un cuoricino.

Alex svela come procede con Cosmary

Alex è stato protagonista di un'intervista per Witty Tv. L'ex allievo di Amici21 si è raccontato senza filtri a Giulia Stabile.

Tra i vari argomenti trattati, c'è stato anche il capitolo legato a Cosmary Fasanelli. Il giovane ha lasciato intendere che tra i due la love story procede a gonfie vele. Il cantante ha ammesso di non riuscire sempre ad esternare i suoi sentimenti, tanto da definirsi "instabile nel mostrare le emozioni". Successivamente Giulia ha chiesto al suo ospite con quali ex compagni di scuola è rimasto in contatto.

Il diretto interessato ha precisato di sentire ancora Christian, allievo con il quale aveva instaurato una bellissima amicizia. Alla domanda di Stabile: "Anche con qualcun altro hai mantenuto rapporti?", Alex ha risposto: "Sì, ho mantenuto i rapporti che c'erano prima, anzi...Sono andato avanti".

Fan approvano la liasion tra i due ex allievi di Amici21

Cosa pensano i fan di Alex e Cosmary Fasanelli della relazione? La maggior parte è felicissima e approva la love story. Su Twitter, moltissimi utenti hanno espresso commenti positivi sulla dedica dell'ex allieva di Alessandra Celentano. Un utente ha confidato che le stava venendo da piangere nel leggere le belle parole verso il cantante. Un altro utente ha sostenuto che i due ex compagni di scuola siano bellissimi insieme. All'indirizzo dei due ex protagonisti di Amici21 sono arrivati tantissimi cuoricini.

In una vecchia intervista rilasciata a Verissimo, subito dopo essere uscito dal talent show, il cantante aveva speso parole positive per la ballerina: "Troverò sempre il tempo per lei tra le cose che devo fare".