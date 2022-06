Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono una delle coppie più amate tra quelle nate a Uomini e donne: a quasi tre anni e mezzo dalla scelta, i due sono uniti ed innamorati più che mai, ma al contrario dei loro 'colleghi' di dating show Beatrice Valli e Marco Fantini, il matrimonio non è nei loro progetti imminenti. Intervistati dal magazine Chi, i due giovani hanno confessato che la loro relazione procede a gonfie vele, tanto che l'idea di un figlio potrebbe presto diventare realtà, ancor prima di convolare a nozze.

La coppia non pensa ai fiori d'arancio

Raggiunti dal settimanale diretto da Alfonso Signorini mentre si stanno concedendo una breve vacanza in Sicilia, Andrea e Arianna hanno confermato attraverso le loro parole che il sentimento che li unisce è vero e più solido che mai. 'Mi sono piaciute la sua semplicità e la sua timidezza', ha affermato Cerioli ricordando il primo incontro a Uomini e Donne. Diversa da tutte le altre ragazze che erano arrivate per corteggiarlo, Cirrincione si è mostrato per come è, senza sovrastrutture. A questo proposito, ricordando di essere arrivata a Roma senza un filo di trucco e affamata, Arianna ha subito apprezzato l'attenzione di Andrea che le ha fato portare un panino per rifocillarla.

Questo modo di fare semplice non è cambiato nel tempo. Andrea ha confessato di aver temuto che l'esperienza televisiva la cambiasse, ma non è stato così. Nonostante ciò, le nozze non sono imminenti. 'È una delle cose di cui parliamo meno', ha detto l'ex tronista. 'Per ora non è in agenda. Un giorno sì, in chiesa', ha precisato l'ex corteggiatrice.

Al contrario, un figlio potrebbe arrivare molto presto.

La famiglia potrebbe allargarsi presto

'Un figlio anche prima delle nozze. La pensiamo allo stesso modo', ha precisato la coppia. Ma per adesso Andrea, ha in mente solo una cosa: rimettersi in forma. Mentre è in vacanza non si sta negando i piaceri della tavola siciliani ma una volta rientrati si rimetterà subito a dieta.

Come ha confessato sui social qualche giorno fa. è appesantito da 10 Kg in più rispetto al suo peso standard e adesso per lui è giunto il momento di rimettersi in carreggiata.

Nel frattempo, Andrea e Arianna continuano a rappresentare l'esempio lampante che un amore nato sotto i riflettori può essere reale e crescere col tempo. I due innamorati condividono molto con i fan, ma senza ostentazioni: la complicità che li unisce è palpabile così, come lo è anche la semplicità che li contraddistingue da sempre. Chi segue Uomini e Donne ricorderà bene che il loro percorso in tv è durato pochissimo: Andrea non ha cercato popolarità in trasmissione, ma trovato l'amore ha fatto subito la sua scelta per vivere la quotidianità con Arianna.