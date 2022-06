Rientrato dall'esperienza da naufrago all'Isola dei Famosi 2021, Andrea Cerioli aveva confessato di aver perso ben 22 kg. Oggi quei chili sono stati recuperati e l'ex tronista di Uomini e Donne ha tutta l'intenzione di rimettersi in forma al più presto. Queste sono le ultime dichiarazioni di Andrea sui social: già durante la pandemia, il fidanzato di Arianna Cirrincione aveva messo su del peso adesso ma grazie ad una dieta, creata ad hoc per lui da un nutrizionista e ad un grande impegno negli allenamenti, Cerioli perseguirà l'obiettivo che si è preposto.

Andrea ha ripreso i chili persi all'Isola dei Famosi

"Stamattina mi sono pesato e sono 85.7m 10 kg sopra il mio standard…sto iniziando ad assomigliare ad un otaria, loro però sono adorabili", ha esordito Andrea in una Instagram Story mostrando la bilancia. Il bolognese condivide molto con i suoi follower così anche in questa occasione ha mostrato la verità: non solo immagini di fisici scolpiti e perfetti ma anche i sacrifici di chi come lui vuole recuperare la forma fisica. Infatti, l'ex tronista ha aggiunto di aver preso chili solo sul punto vita (paragonandosi con ironia ad un fenicottero) per cui questo 'appesantimento' è ancora più visibile.

"Mi sono fatto una sfida personale che non posso assolutamente perdere", ha proseguito Andrea affermando che dal weekend avrebbe rimesso in discussioni le sue abitudini anche per avere uno stile di vita salutare.

Il fidanzato di Arianna ha già avvertito gli amici: questa volta fa sul serio e a breve si vedranno i risultati. Per ottenerli Andrea seguirà una dieta e un rigido allenamento.

Dieta e allenamento per recuperare la forma fisica

Nessun ragguaglio sulla dieta: Andrea ha detto che non la pubblicherà per non avere consigli non richiesti anche perché è stata creata per lui da un'esperta nutrizionista e non è detto che ciò che va bene per lui possa essere positivo per altre persone.

Per ciò che riguarda l'allenamento sarà di un'ora e mezza al giorno e prevede cardio e corpo libero. Cerioli ha ironizzato dicendo che questo mix lo porterà ad avere un pessimo carattere nei prossimi giorni ma di certo se ha dichiarato pubblicamente il suo intento non si lascerà scoraggiare.

A fianco di Cerioli in questa nuova sfida la bellissima Arianna che di certo lo apprezza a prescindere da qualche chilo in più o in meno.

Sta di fatto che la coppia è sempre più unita e come dichiarato a Verissimo è pronta già ad allargare la famiglia. L'amore nato sotto le telecamere di Uomini e Donne pare destinato ad avere lunga durata e Cirrincione dovrà superare anche i possibili sbalzi d'umore di Andrea legati alla riduzione di calorie.