Anna Tatangelo pare sia tornata ufficialmente single. Secondo quanto riportato dal portale ThePipolGossip, sarebbe finita la storia d'amore con il cantante Livio Cori. I due, che dopo un breve periodo di crisi avevano deciso di darsi un'altra possibilità, si sarebbero detti definitivamente addio dopo sei mesi di relazione. Sempre secondo alcun rumor, pare che c'entri l'ex compagno dell donna, Gigi D'Alessio: il suo cuore non avrebbe mai smesso di battere per lui.

Anna Tatangelo: il suo cuore batterebbe ancora per il suo ex Gigi D'Alessio

Già in passato avevano deciso di lasciarsi per i loro stili di vita troppo inconciliabili.

Poi Anna Tatangelo ci aveva ripensato e aveva deciso di dare a Livio Cori una seconda possibilità, a patto che lui mettesse al primo posto il loro amore e non le aspirazioni lavorative e i sogni di gloria. Pare che il cantante avesse accettato e che tra i due fosse tornato il sereno, ma tutto questo non sarebbe bastato per salvare la loro relazione e pare che Anna abbia deciso di porre fine alla relazione e il motivo potrebbe essere riconducibile a Gigi D'Alessio. Secondo il portale di Gossip la donna sarebbe ancora innamorata del suo ex compagno: "Fonti vicine a noi raccontano che il cuore della bellissima cantante e conduttrice non avrebbe mai smesso di battere per il suo ex Gigi D’Alessio".

La scelta di Gigi D'Alessio durante le due serate evento per i trent'anni di carriera

Sempre secondo i rumor, il cantante Livio Cori sarebbe rimasto molto deluso dalla decisione presa da Anna Tatangelo. Intanto il settimanale Chi ha rivelato un aneddoto particolare riguardante le due serate evento con cui Gigi D'Alessio ha festeggiato i trent'anni di carriera a Napoli in Piazza del Plebiscito.

Pare che l'uomo abbia chiesto espressamente ai suoi ospiti di non menzionare e fare alcun riferimento ad Anna Tatangelo, e alla loro storia d'amore. La rottura tra i due sarebbe ancora una ferita aperta e dunque Gigi D'Alessio avrebbe deciso di cancellare nome della sua ex dallo show. In effetti, nel corso della serata, non vi è stata alcuna dedica alla cantante di brani come "Doppiamente fragili".

Gigi e Anna, secondo alcune indiscrezioni, starebbero cercando di costruire un rapporto quanto più possibile civile e rispettoso, anche e soprattutto per il bene del loro unico figlio Andrea, che oggi ha undici anni. Intanto il cantautore partenopeo ha voltato pagina e da poco è diventato papà per la quinta volta del piccolo Francesco. Il bambino è nato dalla relazione con la nuova compagna Denise Esposito.