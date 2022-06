Quali sono le fiction previste per l'autunno 2022 in prima visione assoluta Rai? Le prime anticipazioni sui palinsesti della prossima stagione televisiva della tv di Stato, rivelano che ci sarà spazio in prime time per il ritorno di Lino Guanciale.

Dopo il successo de Il Commissario Ricciardi (che tornerà in onda nel corso della stagione con la seconda serie) l'attore sarà il protagonista di Sopravvissuti, una nuova attesissima fiction destinata al prime time di Rai 1.

Ci sarà spazio anche per il debutto de L'avvocato Malinconico che avrà come protagonista l'attore napoletano Massimiliano Gallo.

Il ritorno di Imma Tataranni 2: anticipazioni fiction Rai autunno 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle fiction rai previste per questo autunno 2022 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in tv di Imma Tataranni 2 - Sostituto Procuratore.

La serie poliziesca con protagonisti Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, tornerà in onda con i restanti episodi della seconda stagione.

Quattro nuove puntate occuperanno le prime serate della rete ammiraglia Rai, dopo il grande successo di ascolti che la fiction ha registrato lo scorso anno, con una media che ha superato la soglia dei 5 milioni di fedelissimi e oltre il 23% di share.

Debutta L'avvocato Malinconico in prima serata su Rai 1

E poi ancora, le anticipazioni sulle prossime fiction Rai previste per la stagione autunnale 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per il debutto de L'avvocato Malinconico, una nuova serie poliziesca che avrà come protagonista assoluto Massimiliano Gallo.

La serie racconterà le vicende di questo avvocato napoletano, un po' sgangherato, che finge di lavorare per riempire le sue giornate. È una persona fondamentalmente insicura che, tuttavia, piace alle donne anche se non riesce a realizzarsi dal punto di vista sentimentale.

Una serie nuova e dal taglio ironico che, sicuramente, non deluderà le aspettative degli spettatori della rete ammiraglia Rai, pronti a seguire le vicende di questo nuovo avvocato.

La messa in onda delle puntate de L'Avvocato Malinconico è prevista in tv a partire dal mese di ottobre.

Lino Guanciale torna con Sopravvissuti: anticipazioni fiction Rai autunno

Occhi puntati anche su Lino Guanciale che, sempre a partire dal prossimo ottobre, debutterà su Rai 1 con la nuova attesissima fiction dal titolo Sopravvissuti.

Le anticipazioni rivelano che, al centro delle trame, ci saranno le vicende dell'Arianna, una barca a vela che ospiterà 12 passeggeri. In seguito ad una violenta tempesta, si perderanno le tracce di questa imbarcazione e le ricerche non daranno alcun esito.

A distanza di un anno si ritroverà il relitto della barca e saranno ritrovati soltanto 7 dei 12 passeggeri che avevano preso parte a questo viaggio.