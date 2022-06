Nuove anticipazioni sul Grande Fratello Vip 2022, il celebre reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, che tornerà in onda da metà settembre in poi in prime time.

In queste settimane si sta decidendo quello che sarà il cast di concorrenti che si metteranno in gioco per entrare nella casa più spiata d'Italia ma anche chi saranno i nuovi opinionisti di questa settima edizione.

E, a quanto pare, tra i "corteggiati" da Alfonso Signorini e dagli autori del reality show, ci sarebbe stata anche Giulia De Lellis, ex protagonista del reality show Mediaset e di Uomini e donne.

Grande Fratello Vip 7, ultime anticipazioni: Sonia Bruganelli confermata

Nel dettaglio, l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 ripartirà a metà settembre in prime time su Canale 5 con i nuovi appuntamenti in diretta.

In attesa di scoprire quelli che saranno i nomi dei concorrenti che verranno scelti, i retroscena di queste ore sono tutti incentrati sugli opinionisti del programma di Canale 5.

Tra i confermati spicca il nome di Sonia Bruganelli: dopo la buona performance dello scorso anno, la moglie di Paolo Bonolis tornerà a commentare in studio le vicende degli inquilini della casa di Cinecittà.

Alfonso Signorini avrebbe voluto Giulia De Lellis nel cast del GF Vip 2022

Una riconferma che non è passata inosservata, dato che nelle scorse settimane la stessa Bruganelli aveva rilasciato delle interviste in cui ammetteva di considerare "chiusa" la sua parentesi con il Grande Fratello Vip e di voler tornare ad occuparsi del suo lavoro da produttrice.

Alla fine, però, ci sarebbe stato un corteggiamento serrato da parte di Alfonso Signorini, tale da convincerla ad occupare nuovamente la poltrona nello studio del reality show di Canale 5.

A quanto pare, però, in un primo momento l'idea di Signorini e degli autori sarebbe stata quella di avere nel cast Giulia De Lellis, la giovane influencer da oltre 5 milioni di followers su Instagram, in passato anche abitante della casa di Cinecittà.

Orietta Berti new entry nel cast: anticipazioni GF Vip 2022

Il nome di Giulia De Lellis come opinionista, però, non avrebbe convinto fino in fondo i vertici Mediaset e la trattativa si sarebbe così arenata.

Tuttavia, Sonia Bruganelli non sarà l'unica opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Al suo fianco, in questa nuova avventura, ci sarà un volto storico della musica italiana.

Trattasi di Orietta Berti che, dopo l'esperienza nei panni di coach a The Voice Senior, debutterà nella veste di opinionista al GF Vip 7 e sarà anche protagonista di uno one woman show in onda sempre in prime time su Canale 5 nel corso della prossima stagione televisiva 2022/2023.