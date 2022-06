Chi c'è e chi lascia il cast de Il Paradiso delle signore 7? Le riprese della seguitissima soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 sono cominciate da un po' di settimane e trapelano già le prime anticipazioni su quello che succederà nel corso delle nuove puntate.

I riflettori saranno puntati sulle vicende della giovane coppia composta da Marco e Stefania, ma ci sarà spazio anche per l'arrivo di diverse new entry.

Tra gli addii alla soap, invece, spicca quello dell'attrice che veste i panni di Beatrice Conti, la quale non prenderà parte a questo nuovo capitolo.

Marco e Stefania protagonisti de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 in onda nuovamente da settembre in poi su Rai 1, rivelano che al centro dell'attenzione ci saranno le vicende della coppia formata da Marco e Stefania.

Dopo essere usciti allo scoperto con il loro grande amore, ecco che i due giovani protagonisti della soap opera pomeridiana, potranno finalmente prendere in mano le redini della loro relazione sentimentale.

In attesa di scoprire quello che succederà e se tutto andrà per il meglio oppure arriveranno già i primi segnali di crisi, in questa settima stagione ci sarà spazio anche per delle uscite di scena che non passeranno inosservate.

Chi lascia il cast de Il Paradiso delle signore 7: l'addio di Beatrice

Una di queste riguarderà l'attrice che veste i panni di Beatrice Conti. Dopo aver visto trionfare l'amore con Dante Romagnoli nel corso delle puntate finali della scorsa stagione, ecco che Beatrice non prenderà parte alle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7.

A confermarlo è stata Caterina Bertone in una recente intervista, dove ha svelato che non è prevista la presenza della sua Beatrice in questi nuovi episodi che andranno in onda da settembre in poi su Rai 1.

Tuttavia, quello di Beatrice potrebbe non essere un addio definitivo, dato che l'attrice non ha escluso a priori un ritorno magari in una delle prossime stagioni della soap opera campione di ascolti del primo pomeriggio.

Nino fuori dal cast, arriva Clara Danese: anticipazioni Il Paradiso 7

E poi ancora, le anticipazioni sul cast di questa settima stagione della soap opera, rivelano che ci sarà spazio anche per un altro addio.

Trattasi del giovane Nino Zaccheo, interpretato dall'attore Luca Grispini. Anche in questo caso, è stato il diretto interessato a confermare la sua uscita di scena, ammettendo però che avrebbe voluto esserci, magari impegnato in una relazione con Dora.

Tra le new entry de Il Paradiso delle signore 7, invece, spicca l'arrivo della giovane attrice Clara Danese, di cui però non si sa ancora bene quale sarà il suo ruolo.