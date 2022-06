Le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci saranno soprattutto delle novità legate al cast. Diversi volti noti della soap torneranno in scena nel corso delle prossime puntate previste da settembre in poi su Rai 1, ma ci sarà spazio anche per degli addii e per delle new entry.

Confermato il ritorno in scena del commendatore Umberto Guarnieri che, dopo la fuga d'amore con la sua fidanzata Flora Ravasi, tornerà ad essere uno dei volti di spicco di questa settima stagione, prevista per tutta la durata della stagione tv 2022/2023.

Umberto non esce di scena: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni sul cast de Il Paradiso delle signore 7 di settembre, rivelano che tra coloro che torneranno in scena oltre a Vittorio Conti, Adelaide e Armando spicca anche il nome di Umberto.

Sul finale della sesta serie, il commendatore era uscito di scena assieme alla sua amata Flora Ravasi, pronti a viversi la loro relazione lontani da occhi indiscreti.

Una vera e propria fuga d'amore quella del commendatore Guarnieri, per cercare di tenere a debita distanza anche la furia cieca della contessa Adelaide, che si è sentita profondamente tradita.

Tuttavia, i fan della soap possono stare tranquilli, perché Umberto e Flora torneranno al centro delle trame della settima stagione, così come testimoniato dagli scatti social di Roberto Farnesi, che ha ripreso a girare le nuove puntate.

Il clamoroso ritorno di Quinto nel cast de Il Paradiso 7

E poi ancora, nel cast de Il Paradiso delle Signore 7 ci sarà spazio anche per un ritorno a dir poco clamoroso. Trattasi di Quinto Reggiani, il personaggio interpretato da Cristiano Caccamo, dato per morto fino alla sesta stagione.

L'attore, nelle scorse settimane, è ritornato sul set della settima stagione per girare alcuni episodi della soap e questo lascia pensare che, in realtà, Quinto non sarebbe morto per davvero, così come aveva raccontato la sua ex moglie Anna Imbriani.

Le anticipazioni della settima stagione, però, rivelano che ci sarà spazio anche per un addio. Trattasi di Beatrice Conti, la cognata di Vittorio, che ha ritrovato il sorriso con Dante Romagnoli.

L'addio di Beatrice Conti: anticipazioni Il Paradiso 7

A confermare la sua assenza in queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, è stata Caterina Bertone, la quale ha svelato che non farà parte del cast, senza escludere però un possibile ritorno in una delle prossime stagioni.

Resta da capire, invece, se ci sarà spazio per davvero per il ritorno di Marta Guarnieri: la moglie di Vittorio è ormai assente in scena da un bel po' di tempo e, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe anche ricomparire nel corso della stagione 2022/2023 della soap.

Un ricongiungimento della coppia Vittorio-Marta renderebbe felicissimi i numerosi fan della soap opera pomeridiana e, sicuramente, assicurerebbe anche ottimi risultati dal punto di vista auditel. Gli sceneggiatori riusciranno a convincere l'attrice Gloria Radulescu a tornare sul set della soap pomeridiana di Rai 1? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

Intanto le riprese proseguono a ritmo serrato: da un po' di settimane, ormai, gli attori si sono ritrovati sul set romano de Il Paradiso delle signore dove stanno portando avanti le registrazioni del primo ciclo di episodi, previsto per l'autunno nel daytime di Rai 1.