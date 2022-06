L'appuntamento con Mina Settembre 2 ritorna nella prossima stagione televisiva Rai 2022/2023. La fiction con protagonista Serena Rossi è confermata nel palinsesto della rete ammiraglia dopo il successo di ascolti registrato con la prima stagione.

I colpi di scena non mancheranno e, a tenere banco in queste nuove puntate, sarà in primis la scelta di Gelsomina, che si ritroverà ancora una volta divisa tra Mimmo e il suo ex marito Claudio.

La scelta finale di Gelsomina: anticipazioni Mina Settembre 2

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Mina Settembre 2 rivelano che in queste nuove puntate della fiction arriverà il momento della tanto attesa scelta finale della protagonista.

Dopo essersi ritrovata divisa tra Mimmo e il suo ex marito Claudio, Gelsomina si è ritrovata in crisi dal punto di vista sentimentale, dato che non sapeva da quale parte andare.

La prima stagione si è conclusa con l'indecisione della protagonista che per il momento ha preferito non compiere alcun tipo di scelta.

Tuttavia, nelle prime puntate della seconda stagione, per Gelsomina arriverà il momento della resa dei conti finale.

Le anticipazioni su Mina Settembre 2 rivelano che per la protagonista della seguitissima serie, ci sarà il momento di fare chiarezza con quelli che sono i suoi veri sentimenti.

Olga a rischio uscita di scena da Mina Settembre 2?

Gelsomina, quindi, sarà chiamata a scegliere una persona tra Mimmo e Claudio: con quale dei due deciderà di costruire una relazione?

Darà una seconda chance al suo ex marito Claudio oppure volterà pagina definitivamente con il ginecologo Mimmo?

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni su Mina Settembre 2 rivelano che potrebbe esserci anche un addio che non passerebbe inosservato.

Trattasi di Olga, la mamma di Gelsomina, interpretata dall'attrice Marina Confalone.

In una intervista, infatti, l'attrice non ha dato per scontato la sua presenza nella seconda stagione, quasi mettendola in dubbio. Di conseguenza, al momento, la sua presenza nel cast della fiction con Serena Rossi con sarebbe confermata al 100%.

Boom di ascolti anche per le repliche di Mina Settembre su Rai 1

In attesa di vedere in onda queste nuove puntate di Mina Settembre 2 in prima visione assoluta Rai, la protagonista Serena Rossi in questi giorni è stata premiata come miglior attrice proprio per questa fiction.

Un successo su tutti i fronti per la serie tratta da un'idea dello scrittore Maurizio De Giovanni che, anche in replica, sta continuano a registrare ottimi ascolti in prime time, con una media che si aggira sui 2,6 milioni di spettatori a settimana e uno share che viaggia sul 17% in piena estate.