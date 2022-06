Terra Amara è la nuova soap opera turca di Canale 5. Dopo il successo di Brave and Beautiful e quelle con Can Yaman, la rete ammiraglia Mediaset continua a puntare su prodotti che arrivano dalla Turchia per tenere acceso il daytime pomeridiano.

Questa nuova soap, dopo lo straordinario successo ottenuto in patria e successivamente anche in Spagna, si prepara a conquistare anche i cuori degli spettatori italiani. La messa in onda, al momento, sarebbe prevista già entro l'estate su Canale 5.

Su Canale 5 arriva la nuova soap, Terra Amara: ecco le prime anticipazioni

Nel dettaglio, le anticipazioni su Terra Amara rivelano che complessivamente questa nuova soap risulta composta da 4 stagioni, per un totale di 275 episodi della durata di 42 minuti.

Il genere della serie è drammatico, il che vuol dire che non ha nulla a che vedere con lo stile leggero e spensierato delle serie che hanno visto protagonista Can Yaman nelle passate stagioni del Biscione.

Al centro delle trame di questa nuova soap opera di Canale 5, ci saranno le vicende tormentate della coppia composta da Yilmaz e Zuleyha.

Un amore tormentato ed ostacolato al punto che, i due protagonisti della serie, decideranno di compiere una vera e propria fuga per mettersi in salvo e sentirsi così liberi di vivere la loro relazione.

Brave and Beautiful chiude, ma su Canale 5 arriva la nuova soap turca

Insomma i colpi di scena, gli intrighi e le passioni saranno al centro di Terra Amara, che in questi mesi ha ottenuto un vero e proprio boom di ascolti in Spagna, dove ha preso il posto nel palinsesto che fu de Il Segreto, la storica soap che ha chiuso i battenti da un po' di anni.

Ma quando andrà in onda in Italia questa nuova soap? Al momento, la messa in onda della prima stagione di Terra Amara sarebbe prevista subito dopo il gran finale di Brave and Beautiful, l'altra soap turca che si sta avviando verso le battute finali di sempre.

Mancano ormai poche settimane prima dell'atteso finale della soap con protagonisti Cesur e Suhan, dopodiché calerà definitivamente il sipario sulla serie.

Terra Amara destinata al daytime pomeridiano di Canale 5

A, una volta terminato l'appuntamento con Brave & Beautiful, ecco che potrebbe debuttare Terra Amara nel pomeriggio di Canale 5, andando così ad occupare lo slot orario che va dalle 16 alle 16:35 circa, quando poi la linea passerà ai consueti film d'amore della fascia pomeridiana.

Resta da capire, invece, quale potrebbe essere la collocazione autunnale della soap, dato che Mediaset dovrà trovare spazio anche per Un altro domani, la nuova soap spagnola che ha debuttato questa estate su Canale 5 e che sta riscuotendo ottimi consensi dal punto di vista auditel.