Un Passo dal cielo 7 torna in onda in prime time su Rai 1 nel 2023. Le prime anticipazioni sulla seguitissima fiction rivelano che ci saranno un bel po' di cambiamenti e novità che non passeranno inosservati e che, sicuramente, non deluderanno le aspettative del pubblico.

Di sicuro, però, in questa settima stagione non ritornerà Daniele Liotti, alias Francesco Neri, colui che aveva preso il posto di Terence Hill dopo che scelse di abbandonare il cast della fiction Rai.

E, al centro dell'attenzione e della scena, ci sarà Manuela, interpretata da Giusy Buscemi, che avrà un ruolo di spicco in questa settima stagione.

L'addio di Vincenzo Neri: anticipazioni Un passo dal cielo 7 nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni su Un passo dal cielo 7 rivelano che Francesco Neri non sarà più il protagonista assoluto della fiction.

Dopo diverse stagioni di successo, il protagonista interpretato da Daniele Liotti ha scelto di lasciare il cast per dedicarsi a nuovi progetti.

Di conseguenza, come è già successo con Don Matteo e così come succederà con Che Dio ci aiuti 7, anche questa fiction subirà un vero e proprio restyling per quanto riguarda il cast.

Tra i confermati spicca il nome di Giusy Buscemi che, tornerà a vestire i panni di Manuela Nappi. Presente nel cast anche Enrico Ianniello, alias Vincenzo Nappi.

Manuela e Vincenzo al centro delle trame di Un passo dal cielo 7

I due, infatti, si ritroveranno a dover "convivere" insieme: da un lato il carattere tradizionale di Vincenzo e, dall'altro, quello decisamente più empatico di Manuela.

In attesa di scoprire se i due riusciranno a trovare un punto di incontro insieme, le anticipazioni di questa settima stagione di Un passo dal cielo 7 in onda nel 2023, rivelano che ci sarà spazio anche per l'arrivo di nuovi volti che entreranno a far parte del cast.

Uno di questi è il misterioso Nathan, ribattezzato l'uomo degli orsi e poi arriverà anche Gregorio Masiero, uno scultore solitario che nasconde delle profonde ferite, di cui Manuela si sentirà profondamente in colpa.

Ma per quale motivo il personaggio interpretato da Giusy Buscemi avvertirà questa sensazione nei confronti di Gregorio?

Cosa nascondono i due? Lo scopriremo nel corso delle nuove puntate della seguitissima fiction di Rai 1.

La nuova vita di Vincenzo e Carolina: anticipazioni Un passo dal cielo 7

E poi ancora, le anticipazioni di Un passo dal cielo 7 rivelano che ci sarà spazio anche per le nuove vicende che riguardano la coppia composta da Vincenzo e Carolina, dopo che i due si sono trasferiti nella nuova casa con i rispettivi figli.

Vivere insieme, sotto lo stesso tetto, basterà a far sì che possano considerarsi una famiglia? È quello che proveranno a capire in questi nuovi attesissimi episodi.